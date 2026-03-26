Este jueves es la fecha señalada para la eutanasia de Noelia Castillo, la joven de 25 años que sufre una paraplejia del 74% desde que intentó suicidarse tras ser víctima de una violación múltiple. Un caso que está dando mucho que hablar y que generó mucha controversia por su tratamiento en 'Y ahora Sonsoles' este miércoles. Precisamente, Ramón Espinar se ha sumado a las críticas por cómo se está abordando esta cuestión en algunos programas de televisión.

Así, 'Directo al grano' abordaba este jueves el caso de Noelia Castillo y cómo la joven se ha encontrado con la oposición de su padre que llevó el caso a los juzgados para evitar que su hija pudiera recibir la eutanasia. Un asunto que genera todo tipo de reacciones.

De primeras, Ángeles Caballero defendía que "nos puede producir pena y dolor, pero que alguien quiera dejar de sufrir y presente su caso y haya un comité de expertos que lo avale creo que lo que podamos decir sobra". Por su lado, Hugo Pereira defendía que "ningún ser humano tiene el derecho a obligar a una persona a sufrir". "La eutanasia no es matar a nadie como he escuchado es darle la capacidad de dejar de sufrir a una persona", apostillaba el periodista.

Era justo después cuando Ramón Espinar ponía el foco en cómo se está tratando este asunto en los medios. "Hay cosas en la vida que durante buena parte de la historia de la humanidad han sido asuntos de los Dioses como la vida, la muerte y el nacimiento. Pretender que las cosas dejen de estar en manos de los Dioses para que pasen a estar en manos de los tertulianos es una cosa que no voy a hacer esta tarde", empezaba diciendo el ex político de Podemos.

"El debate filosófico no me corresponde. El debate médico tampoco, esta mujer ha tomado una decisión con su vida y yo no puedo hacer otra cosa más que respetarla", proseguía diciendo Ramón Espinar al ser preguntado por Marta Flich por su visión de este polémico asunto.

Ramón Espinar, crítico con el show del caso de Noelia Castillo

Ramón Espinar y Ángel Expósito en 'Directo al grano'

Tras ello, Ramón Espinar cuestionaba la forma de tratar los casos de eutanasia en televisión. "Hay una cosa que quiero decir que tiene que ver con el tratamiento mediático de esto y eso si forma parte de nuestra responsabilidad", aseveraba. "El show", soltaba entonces Ángel Expósito.

"Sí, el show. Me da igual lo que piense cada uno o lo que considere cada uno sobre la eutanasia. Pero yo a día de hoy sé la nacionalidad de las personas que agredieron sexualmente a esta mujer, sé los procesos por los que ha pasado. Es decir, tengo una cantidad de información que no necesito ni yo ni nadie, que se ha utilizado para que José Luis en YouTube haga horas de monetización a costa de la muerte de esta mujer, de su vida y de su sufrimiento que eso si que es un debate que podríamos tener y lo otro, lo de pasar de la teología a la tertulia es algo que yo prefiero no hacer", sentenciaba.

Mientras, Marta Flich no dudaba en apostillar que además algunas de las informaciones que se han dado sobre el caso de Noelia Castillo son bulos, lo cual es aún peor. Por su parte, Gonzalo Miró le reconocía a su compañero que "respetar la decisión que ella quiere tomar con su vida ya es una opinión".