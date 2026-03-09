Atresmedia ficha a Bertín Osborne para presentar un nuevo concurso tras pasar por 'Tu cara me suena'

Bertín Osborne tiene nuevo proyecto en televisión a nivel nacional tres años después del final de 'Mi casa es la tuya' en Telecinco. Y es que el presentador regresará a Atresmedia como presentador más de 20 años después de sus últimos formatos en Antena 3.

Así, tal y como avanza El Confi TV y ha podido verificar El Televisero, Bertín Osborne se encargará de presentar la versión española de 'Parent's Evening', un nuevo formato de ITV Studios ('Pasapalabra', 'La Voz') con la compañía de su hija Eugenia Osborne, a quien veremos como participante de 'Top Chef: dulces y famosos' en TVE desde esta semana.

De esta manera, Bertín Osborne consigue volver al prime time de Antena 3 como presentador después de que el año pasado participara en 'Tu cara me suena' siguiendo así los pasos de Patricia Conde, que ha pasado de concursar en 'El Desafío' a ser la elegida para presentar la segunda temporada de 'Juego de pelotas' en relevo de Juanra Bonet.

Hay que retrotraerse al año 2002 para encontrar el último trabajo de Bertín Osborne como presentador en Antena 3 con programas como 'Verano noche', 'La mujer 10' y 'Trato hecho' después de haber sido una de las estrellas de la cadena a finales de los 90 con formatos como 'Esos locos bajitos', 'Menudas estrellas' y 'Lluvia de estrellas'.

Bertín Osborne presentará la versión española de 'Parent's Evening'

Como decimos, Bertín Osborne y su hija Eugenia se pondrán al frente de la versión española de 'Parent's Evening', un concurso en el que varios famosos deberán responder preguntas de cultura general relacionadas con sus hijos, poniendo a prueba lo que realmente saben o lo que sus padres creen que saben.

El formato fue creado por Ranga Bee Productions, productora cofundada por el cómico Romesh Ranganathan, que es precisamente quien presenta el espacio junto a su madre, Shanthi. La versión británica fue todo un éxito pues su segunda temporada superó los dos millones de espectadores en diferido a siete días y se colocó entre los diez concursos más vistos de 2025 en ITV1.