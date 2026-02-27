El acuerdo de Gabriela Guillén ante su salto a 'Supervivientes 2026': Sale a la luz su pacto con Bertín Osborne

Años después de convertirse en carne de titular tras el rechazo de Bertín Osborne de hacerse cargo de su hijo en común, Gabriela Guillén pone rumbo a Honduras con todo un arsenal de secretos sobre su relación con el cantante que compartir en la isla. La esteticista comenzará su aventura en 'Supervivientes 2026' el próximo jueves 5 de marzo y ya ha salido a la luz el acuerdo que ha fijado con el televisivo de cara a los meses que permanezca alejada de su hijo.

Si bien durante los primeros años de vida del pequeño David, la expareja del intérprete aseguró que este permanecía alejado de sus responsabilidades como padre, la cosa parece haber cambiado entre ambos, pues el cantante incluso la ha felicitado por su primera aventura televisiva. "Me ha dicho que me va a ir muy bien, que me apoya", ha explicado en exclusiva para Diez Minutos. "Que me lo pase muy bien, que lo disfrute a tope, que es una oportunidad, que vaya a disfrutar y que sea yo misma", ha asegurado fueron las palabras de Osborne.

Bertín Osborne se hará cargo de su hijo mientras Gabriela Guillén concursa en 'Supervivientes 2026'

"Quiero que la gente me conozca. Quiero vivir la aventura, y eso que me da miedo el agua porque estando en una colchoneta me llevó hacia adentro y volcó", ha insistido además Gabriela Guillén sobre su principal objetivo tras la prueba extrema que supone enfrentarse al alto nivel de 'Supervivientes'. Y a su vez, ha desvelado quién se quedará con su hijo en común durante su tiempo alejada.

La esteticién ha explicado en unas declaraciones al citado medio que su hijo David permanecerá con su hermana, la tía del pequeño, pero que Bertín Osborne "se quedará con el niño los fines de semana". Así, asegura que se marcha "tranquila" y adelanta cómo el cantante de rancheras adopta cada vez un papel más activo en la crianza de su hijo en común. Todo un avance teniendo en cuenta que tras anunciar su embarazo, Bertín Osborne llegó a poner en duda su paternidad.

Allá por 2023, el cantante se resguardó de la polémica dejando claro que no contemplaba volver a ser padre a sus 70 años, asegurando que no tenía intención de ejercer como tal nunca. Sin embargo, con el paso del tiempo, Bertín protagonizó incluso una portada en la revista ¡Hola! posando con su primogénito y finalmente reconoció al pequeño y comenzó a mantener más contacto con este.