Gilbert se venga y entierra el fichaje de Claudia por 'Supervivientes 2026' con un serio aviso sobre su carácter

Después de que 'La isla de las tentaciones' acabase con su historia de amor, Gilbert y Claudia Chacón han seguido caminos separados tanto en lo personal como en el terreno profesional. La de Mallorca pondrá rumbo próximamente a Honduras para enfrentarse al reto de 'Supervivientes 2026', y su expareja no ha dudado en sentenciar su fichaje desde su canal de Mtmad, lanzándole un consejo de cara a permanecer en el concurso.

"Han confirmado que Claudia será concursante de 'Supervivientes'... Decirle que enhorabuena, que si la lió tanto en la isla fue para entrar ahí así que lo ha conseguido, felicidades", ha comenzado señalando el antiguo concursante de 'Las isla de las tentaciones', que cortó toda relación con la joven de 24 años tras su turbulento paso por el reality marcado por infidelidades y fuertes discusiones.

Así, Gilbert no ha dudado en repasar ante sus seguidores de Mtmad las grandes desventajas con las que Claudia Chacón parte para los Cayos Cochinos. "El hecho de pasar hambre va a sacar su vena egoísta. Y luego los bichos... Ella no los soporta. Las pruebas físicas... Antes sí que iba al gimnasio, pero ahora la veo más dejada", ha señalado el joven, poniendo en duda si estará al nivel de un formato tan exigente como 'Supervivientes'.

"Le va a costar mucho", ha asegurado, insistiendo en que la de Palma de Mallorca será de los eslabones más débiles entre sus compañeros a la hora de cooperar en las pruebas físicas, que a menudo determinan las victorias más importantes semana a semana en el programa. "Yo creo que preparada no está", ha vuelto a subrayar.

Sin embargo, el exconcursante de 'La isla de las tentaciones' no ha dudado en reconocer a Chacón su principal arma televisiva. "Es muy fuerte cuando hay conflicto y si no lo hay lo va a crear. Ese es el consejo que le voy a dar, que monte el show que monta siempre, que es lo único que la va a poder salvar", ha terminado explicando Gilbert, animando a su expareja a arrasar con todo tal y como hizo en 'La isla de las tentaciones' para ganarse el apoyo del público.

Claudia Chacón no será el único rostro del popular reality de Telecinco que ponga rumbo a los Cayos Cochinos el próximo 5 de marzo. De hecho, la joven tendrá que compartir isla con Gerard Arias, el tentador con el que lanzó por la borda su relación con Gilbert. Al elenco se suman rostros como Maica Benedicto (Gran Hermano 19), Paola Olmedo, Ivonne Reyes, Jaime Astran, Alba Paul o Gabriela Guillén entre otros.