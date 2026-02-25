El atleta paralímpico Alberto Ávila se ha convertido en un fichaje sin precedentes en 'Supervivientes 2026'. Con una sola pierna, es el primer participante con discapacidad física en toda la historia del reality aventurero de Telecinco.

El deportista de élite, subcampeón de Europa (Polonia 2021) en 200 metros lisos y cuarto en el Mundial de París 2023, pretende acabar con los estereotipos y demostrar que las personas como él también pueden. "Voy a hacer historia", aseguró en su vídeo de confirmación.

Alberto Ávila nació con una malformación en la pierna derecha y, con tan solo tres años, los médicos decidieron amputarla por debajo de la rodilla. Así, desde los cuatro, camina con prótesis. Sobre su historia y el próximo reto en 'Supervivientes 2026' ha hablado en una entrevista con el periódico Marca.

"Cuando se pusieron en contacto conmigo por Instagram pensé que era una broma, que me estaban vacilando", admite con toda sinceridad el joven, al que ya le han fabricado dos prótesis (la principal y otra de reserva) para su periplo en Honduras.

Aunque afirma que "la arena y el mar es lo que más destroza una prótesis", la va a llevar puesta "24 horas durante el tiempo que dure en el programa". "Que espero que sea mucho", invoca. Según avanza, "tiene una estética acorde a 'Supervivientes'" y espera que al espectador le guste.

Sobre el momento del helicóptero, un clásico del estreno, mantiene la incógnita respecto a si usará la prótesis o si saltará sin pierna. En cualquier caso, para él es "un sueño". "Llevo deseando montarme en helicóptero desde hace más de 15 años. Y encima saltar desde él... es como de película", reconoce.

Alberto Ávila: "Yo voy a ganar. Y si la gente no se lo cree, verá que voy a dar el 100%"

Alberto Ávila desea ser uno más y no quiere tener ningún tipo de privilegio o trato de favor respecto a sus compañeros: "Quiero ser un participante más. Si puedo, lo hago y si no puedo, voy a ser honesto y lo voy a decir. Porque si no dirán que ya está el pobrecito al que le están adaptando las pruebas para que gane. No quiero eso, pero creo que el 95% de cosas las voy a poder hacer".

Y en declaraciones al citado medio ha dejado muy claros sus objetivos: "Yo voy a ganar. Y si la gente no se lo cree, verá que voy a dar el 100%. Pero sobre todo quiero lanzar un mensaje de inclusión. Para ir a este concurso la gente tiene prejuicios. Quiero reventar los prejuicios que tiene la gente. Si yo no pudiese, no estaría tan loco de ir. A una persona que no me conozca, cuando me vea, le explota la cabeza", sentencia.

Si bien, Alberto Ávila irá muy preparado a 'Supervivientes 2026' para ser el mejor y minimizar posibles limitaciones: "Estoy acostumbrado a tener una disciplina. Entreno de lunes a sábado y tengo la mentalidad de trabajar por un objetivo como un Campeonato del Mundo, unos Juegos Paralímpicos o, ahora, ganar el premio de 'Supervivientes'. Me voy a levantar cada día diciendo: 'soy uno de los elegidos y no puedo defraudar a la audiencia'".