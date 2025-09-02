El encendido corte de Bertín Osborne a Pablo Motos por lo que le preguntó: "No te enfades conmigo"

'El Hormiguero' arrancó este lunes su temporada 20 en Antena 3 de la mano de una doble entrevista en la que Bertín Osborne ha sido el primero en reencontrarse con Pablo Motos. Antes de recibir a Sergio Ramos, el cantante de rancheras ha visitado el espacio para comentar su paso por 'Tu cara me suena', pero nada más sentarse ha tenido que parar los pies al presentador por cómo se ha referido a su hijo.

"Has tenido movida este verano...", comenzaba insinuando el conductor de 'El Hormiguero' mientras el invitado cambiaba rápidamente el feliz rostro con el que había irrumpido en el plató. Nada más percatarse del gesto serio con el que el cantante estaba encajando el cambio de rumbo en la entrevista, Pablo Motos trataba de tranquilizarlo. "No te enfades conmigo", le ha pedido el presentador.

"La movida la hacen ellos, qué movida ni qué movida", ha espetado Bertín Osborne al comprender que iba a tener que pronunciarse sobre la polémica portada que protagonizó este verano junto a su hijo en común con Gabriela Guillén. "Tengo un niño que es un encanto, la gente decía ay es que lo tiene escondido, se avergüenza, no lo saca... Ahora lo saco y otro follón, si hago una cosa porque la hago y si no la hago porque no. Sabes lo que te digo, que me la sopla", aseguraba.

"Como si tuviera que dar explicaciones, vamos no me jodas", añadía entonces el cantante aún molesto, aclarando que la relación con la madre de su hijo no atraviesa ningún problema. "Todo bien, si yo me llevo muy bien con todo el mundo, no me peleo con nadie. Y a mí se me nota mucho cuando lo hago y procuro no hacerlo, porque me enciendo y en algunos momentos se me va un poco", resolvía el intérprete.

"No quiero que sea esta noche, igual se te va conmigo", ha añadido rápidamente Pablo Motos en un intento de dejar la tensa escena para continuar con la entrevista. Ha sido entonces cuando Bertín Osborne se ha sincerado sobre cómo fue su experiencia en 'Tu cara me suena'. "Yo a la segunda gala o a la tercera me quería ir, dije esto es una mierda, no aguanto aquí, pero le cogí el gusto. Entre otras cosas porque la gente es tan maravillosa", confesaba el cantante.

"Ha habido presentadoras de este país que han tenido por contrato nunca trabajar conmigo"

Así, el conductor de 'El Hormiguero' no dudaba en desenmascarar a su invitado por su escasa implicación en el programa de imitaciones. "Hiciste todos esos programas sin ensayar", subrayaba el presentador haciendo que Bertín estallase entre risas. "Joder, qué fama tengo", lamentaba entonces el invitado. Ante esto, el valenciano sacaba a relucir una mala experiencia de Nuria Roca, colaboradora del programa, presentando junto al artista.

"Ha habido presentadoras en este país que han tenido, por contrato, nunca trabajar con Bertín Osborne, te lo juro. No creas que es broma, porque como yo no me leo los guiones... Yo salgo y digo lo primero que se me ocurre y la gente se los lee y se los sabe", confesaba Bertín Osborne, reconociendo que no suele prepararse antes de presentar.

"Yo he llegado a tener conmigo a una copresentadora adorable, a la que quiero muchísimo que se aprendía el suyo y el mío. Entonces cuando le decía que siguiese ella decía el mío, los dos textos", continuaba explicando el invitado de 'El Hormiguero'. "Con Nuria se que teníais que hacer una gala y cuando teníais que ensayar dijiste 'no, no yo me voy que tengo un barco y no se que'...", ha desvelado Pablo Motos.

"Tengo que explicar esto, porque si yo me estudio el guion ya no soy yo. A mí me divierte hacer las cosas porque las hago como me sale del mismísimo. No hay ningún guionista que escriba como yo cuento las cosas, entonces...", ha terminado explicando Bertín Osborne.