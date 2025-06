Nuria Marín se desliga de 'La familia de la tele' y pronuncia cómo ha sido realmente su cierre en TVE

Tras despedirse poco después de un mes de vida de 'La familia de la tele', Nuria Marín se encuentra emocionada y lista para su nuevo proyecto. La periodista ha decidido explotar el éxito de su sección de Tik Tok 'Royal Salseo' y convertirlo en 'Reales y Revueltos' su nuevo pódcast en Podimo sobre el mundo de la realeza. Y durante una entrevista, la comunicadora no ha dudado en pronunciarse sobre cómo ha vivido la cancelación en La 1.

Con la llegada de Kiko Matamoros, Belén Esteban y compañía a la cadena pública, LA OSA Producciones rescató a algunos de los rostros más queridos del antiguo 'Sálvame' para lo que parecía una nueva y longeva etapa en Televisión Española. Así, la antigua presentadora de 'Socialité' junto a María Patiño desembarcó en el magacín con una sección en la que el archivo de RTVE era el gran protagonista.

Nuria Marín, contundente sobre 'La familia de la tele': "No hemos encontrado la fórmula"

Sin embargo, sus días en el Barrio de Bellavista acabaron antes de lo previsto, y Nuria Marín tiene claro el motivo. "El éxito en televisión es muy difícil y aunque la audiencia no ha acompañado, debo decir que yo no he visto más titulares de otro programa que de 'La familia de la tele', porque ya está fuera de antena y se sigue hablando todo el rato de ellos. O sea, que igual no se ha hecho todo tan mal", confiesa la presentadora en una entrevista para Bluper.

"Son mis compañeros de toda la vida y he trabajado siempre con ellos, aunque no estuviera allí tenía contacto con ellos. Sí que he podido vivir cómo estaba yendo todo y hablando con los compañeros puedo decir que no ha sido fácil", confiesa la creadora de contenido, que lamenta no haber podido disfrutar más de esta nueva etapa en la televisión pública con sus antiguos compañeros de Telecinco.

Y Nuria Marín no toma rodeos a la hora de afrontar la nefasta acogida de 'La familia de la tele' entre el público de las tardes de La 1. "No hemos encontrado esa fórmula, no ha funcionado, no nos han comprado y ya nos han cancelado. A la próxima, ¿no?", resuelve la periodista, con esperanza de que un futuro proyecto vuelva a unirla con María Patiño y compañía.

Sobre 'Socialité' y 'D Corazón': "Yo me centro en mi corazón alternativo"

Pero la presentadora tampoco ha dudado en pronunciarse durante su encuentro con el citado medio sobre los recientes cambios en 'D Corazón' y sus posibilidades para arrebatar espectadores a 'Socialité' en Telecinco. "A mí lo único que me importa es que no me roben espectadores a mi pódcast y a mi TikTok. Yo me centro en mi corazón alternativo, en mi realeza, porque quiero pensar que hago un modelo de corazón elevado", asegura la periodista.

"Hay personas que sienten que el corazón es para tontos, lo cual es absurdo. El corazón tiene un valor cultural y este pódcast lo demuestra claramente porque es un pódcast documentado, con hemeroteca, con opiniones de expertos, con citas de libros, hemos estado viendo documentales…", subraya Nuria Marín sobre su nuevo pódcast, que se estrenó en Podimo el pasado 5 de junio.