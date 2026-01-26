Sonsoles Ónega se niega a meterse en un jardín cuando oye decir a una invitada que con Franco se vivía bien

Sonsoles Ónega recibía este lunes en el plató de 'Y ahora Sonsoles' a Josefa y Soledad, una madre y una hija de 35 años que viven juntas, para hablar del síndrome del nido lleno y lo que supone para una madre seguir viviendo con su hija con una edad a la que ya podría independizarse.

Nada más recibirlas en el plató, Sonsoles Ónega quiso conocer su caso. ¿Qué pasa que la niña no se va?", cuestionaba la presentadora. "La niña se fue cuando era joven", trataba de explicar Josefa. "¿Se fue a estudiar?", cuestionaba Sonsoles. "Estudiar que va a estudiar, ella es un fenómeno trabajando. Y se echó novio y se fue con 19-20 años y yo le dije ya volverás, estuvo cuatro o cinco años y volvió con el novio, su hija y con el perro", contaba la mujer.

"¿Y cómo fue la convivencia con el yerno, su hija y el perro?", seguía preguntando Sonsoles Ónega. "La niña era un encanto, eran dos perros y el yerno menos mal que le dio boleto y después ella ya se quedó en casa y nos pegamos el día peleando y discutiendo", relataba Josefa en 'Y ahora Sonsoles'.

"¿Y es su única hija o tiene más?", le preguntaba Sonsoles a su invitada. "No, tengo una hija mayor. Yo me casé con 16 años", le explicaba Josefa a la presentadora. "En tiempos de Franco fíjate tú", aseveraba Josefa. "Bueno hija qué le vamos a hacer cuando usted vivía", comentaba Sonsoles al escuchar el nombre del dictador.

A lo que Josefa le corregía que "yo no he vivido, estoy viviendo ahora de vieja". "No, digo que le tocó vivir el franquismo, qué le vamos a hacer", le explicaba Sonsoles Ónega a su invitada. "Bueno pues a mí no me fue malamente", defendía Josefa. "Bueno yo no digo nada que luego me meto en jardines", terminaba reaccionando la presentadora de 'Y ahora Sonsoles'.