Alba Flores reprueba estas palabras de Jordi Évole ante su entrevista en Atresmedia: "Es estigmatizante"

Este domingo, 25 de enero, La Sexta ha emitido una nueva entrega de 'Lo de Évole' con Alba Flores como protagonista. Famosa desde su nacimiento por ser miembro de una de las sagas más populares de nuestro país, la actriz ha charlado con Jordi Évole sobre su familia, sobre la adicción a las drogas que acabó con la vida de su padre o sobre el racismo, que ella ha sufrido en sus propias carnes.

Además, volvió a hacer gala de su naturalidad y trasparencia, hasta tal punto que no dudó en echar un pequeño rapapolvo al presentador y a los medios de comunicación por utilizar un lenguaje "estigmatizante" en algunas ocasiones. Este tirón de orejas se produjo al hablar del racismo. Durante su charla con Alba y con su prima Elena Furiase, quien apareció por sorpresa en la entrevista, el catalán les preguntó si alguna vez habían sufrido algún tipo de discriminación por ser de etnia gitana.

Ante esto, Alba Flores recordó una experiencia reciente tras mudarse de casa Según cuenta: "Llevaba en esa casa cinco años y mi portero, que es muy majo, el último día ya, cuando me voy a ir, decía: 'Qué buena vecina has sido, no has dado ni un problema. Y eso que cuando viniste había muchas vecinas y vecinos que decían 'esta la va a liar, esta nos va a tener aquí de fiesta todos los días, va a meter un ruido aquí, nos va a hacer aquí unos quilombos…'".

Por su parte, su prima cree que "eso es más por artista que por gitana". Sin embargo Alba no estaba para nada de acuerdo: "No, baby. No creo que a Bárbara Lennie le pase, no creo que le pase a Aitana. No es por artista, es porque somos gitanos". "Cómo hemos desarrollado la maldad de, a partir de unas siglas, crear un estereotipo negativo hacia alguien", lamentó Jordi Évole, en referencia a los mal llamados 'menas'.

El dardo de Alba Flores a Jordi Évole y a los medios de comunicación

Tras lo cual, el comunicador puso un claro ejemplo: imaginar que llegue a presentar el telediario una persona gitana o un 'mena'. Alba Flores estuvo de acuerdo con sus palabras. Sin embargo, no dudó en mandar un mensaje a todos los medios de comunicación: "Es terrible, pero las personas que tenéis el privilegio de no estar atravesadas por nada de eso, tenéis que andaros con mucho ojo de cómo nombráis las cosas y de cambiar. El lenguaje genera pensamiento y ahí tenéis una labor para que el lenguaje no sea estigmatizante".

"¿La he cagado en algún momento?", preguntó el presentador ante este pequeño tirón de orejas de su invitada. Aunque en un primer momento ella le contestó que "no mucho", finalmente le acabó reconociendo que sí había cometido un error: "Eso de 'los patriarcas' es un poco estigmatizante". Alba Flores hacía referencia a un comentario que Jordi había hecho sobre su abuelo, 'El Pescaílla'.

"Y dentro de nuestras familias no hablamos de clanes. Es muy raro que a tu familia le llames clan, como si fueran 'Los Soprano'. No, no. La mayoría de gitanos y gitanas que conozco a su familia la llaman 'mi familia', no 'mi clan'. Se le da esa acepción porque tiene que ver con la criminalidad y la marginalidad. Creo que crea una imaginación colectiva que estigmatiza", sentenció Alba Flores. Una matización que aplaudió el presentador: "Me alegra que me lo digas". "Chiquiconsejo", añadió ella, con la cercanía que había demostrado durante toda la charla.