¿Quién es el invitado internacional que visita hoy 'La Revuelta' este martes 10 de marzo en TVE?

Tras abrir la semana con la visita de Aitana Sánchez-Gijón y Taz Skylar, 'La Revuelta' regresa con más sorpresas este martes. David Broncano se reencontró con la actriz para descubrir todos los detalles de su nueva obra de teatro y reservó la recta final de la noche para recibir por primera vez al actor de 'One Piece', que visitó el espacio de La 1 justo antes del esperado estreno de la segunda temporada de la ficción que protagoniza en Netflix.

La visita del dúo de actores se tradujo este lunes en un 10.3% de share y 1.334.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió firmar un 15.3% de share y 1.950.000 espectadores gracias a la entrevista a Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía. Por su parte, 'First Dates' cosechó un 9.4% de cuota de pantalla y 1.193.000 seguidores en el access prime time de Telecinco.

Jorge Drexler, el invitado de David Broncano de este martes en 'La Revuelta'

¿Pero qué invitados visitan hoy, martes 10 de marzo 'La Revuelta'? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Luis Fonsi, que regresará al espacio de Antena 3 para presentar su nuevo single 'Cambiaré' y repasar el fin de su gira mundial con la que ha celebrado sus veinticinco años en la música. Por su parte, David Broncano recibirá por primera vez a Jorge Drexler.

El cantante, natural de Monteviedo, Uruguay acudirá al espacio de TVE por primera vez este martes. El ganador de 17 premios Grammy Latinos, un premio Goya y un premio Óscar visitará al humorista para presentar su nuevo álbum de estudio 'Taracá', que verá la luz este viernes 13 de marzo.

Entre sus mayores éxitos se encuentran temas como 'Me haces bien', 'Tocarte', 'Asilo', algunos más recientes como 'Lisboa-Madrid' o canciones como 'La trama y el desenlace' y 'Todo se transforma', que lo han convertido en todo un referente en el género de la música folclórica y el rock alternativo tras más de tres décadas en activo.