'La Revuelta' anuncia ya a todos los invitados de esta semana en TVE con Laura Pausini confirmada

'La Revuelta' ha vuelto a dar un giro a su estrategia de cara a una nueva semana en TVE avanzando su plantel de invitados casi al completo. David Broncano ha adelantado este lunes el resto de famosos invitados que pasarán por el sofá del programa. Así, tras la visita de Aitana Sánchez-Gijón y Taz Skylar, el presentador volvió a abrir el sobre "directo desde Moncloa" que contiene el plantel de estrellas.

"Es que el Gobierno nos manda los invitados cada semana, yo no tengo nada que aprobar, ellos me lo mandan y yo entrevisto", ha comenzado bromeando el humorista este lunes al detener la despedida del actor para recoger el sobre. "Tú piensas que ha sido casualidad pero el ministro de Interior me ha dicho entrevista a Taz", ha asegurado provocando la risa de su invitado.

David Broncano anuncia los invitados de 'La Revuelta' para el resto de la semana

Así, David Broncano desveló este lunes que las próximas estrellas en pasar por 'La Revuelta' serán Jorge Drexler, que acudirá al espacio de TVE por primera vez este martes. El ganador de 17 premios Grammy Latinos, un premio Goya y un premio Óscar visitará por primera vez al humorista para presentar su nuevo álbum de estudio 'Taracá', que verá la luz este viernes 13 de marzo.

El miércoles queda reservado para Laura Pausini, que cambiará su habitual visita a 'El Hormiguero' para presentar 'Yo canto 2' en el espacio de La 1. La intérprete italiana se reencontrará con Broncano años después de su última entrevista en 'La Resistencia' de Movistar Plus+ con motivo del lanzamiento de su nuevo disco recopilatorio, que llegará este viernes 13 de marzo con versiones de grandes éxitos de España y América Latina.

Y por el momento, el invitado con el que 'La Revuelta' cerrará su semana de entrevistas el próximo jueves continúa siendo un misterio, pues David Broncano ha preferido mantener el misterio reservándose el último nombre de la lista como en otras ocasiones. Habrá que esperar para saber quién competirá contra la visita de Bárbara Lennie y Leo Sbaraglia a 'El Hormiguero', donde acudirán para presentar 'Amarga Navidad', la nueva película de Pedro Almodóvar.