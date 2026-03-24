Estas son las tres parejas finalistas de 'DecoMasters' en TVE tras decir adiós a los concursantes más queridos

TVE ha emitido este lunes la semifinal de 'DecoMasters' en la que se ha escogido a las tres parejas finalistas y se ha dicho adiós a la última pareja después de la expulsión de la Terremoto de Alcorcón y Eduardo Navarrete la semana pasada.

Esta semana en el reto express, los jueces les pedían que redecoraran unas lámparas pintándolas y eran los Gemeliers los que ganaban la prueba pudiendo así elegir con qué pareja y en qué espacio querían trabajar en la primera prueba.

Así, Jesús y Daniel Oviedo decidían trabajar con Isa Pantoja y Asraf Beno pensando en que si tenían que ir a eliminación podrían ganar contra ellos. Además elegían decorar el salón más pequeño de una casa de campo. Un equipo en el que Isa y Asraf eran los elegidos como capitanes para que la hija de la tonadillera pudiera reconciliarse con sus recuerdos con Cantora.

Mientras que Raquel Meroño y Belén López eran las capitanas del otro equipo en el que trabajaban junto a Mar Flores y Carlo Costanzia teniendo que trabajar en decorar el salón más amplio.

Era una prueba llena de tensión pues Raquel Meroño y Belén López arramplaban con todo para evitar que el otro equipo pudiera quedarse con muchos muebles. De hecho, incluso les robaban algunos de los enseres que pertenecían al otro equipo o que ellos habían marcado.

Carlo Costanzia y Mar Flores, primeros finalistas

Así, durante la prueba se producían varios rifirrafes entre Asraf e Isa y Raquel y Belén demostrando que no había buena armonía entre ellos. "Yo para ser grande no pisoteo al pequeño", soltaba Isa muy enfadada al ver la actitud de sus compañeras.

Después, llegaba el momento de la valoración de los jueces y Marta Riopérez y Lorenzo Castillo anunciaban que el proyecto ganador era el del salón grande. Sin embargo, Raquel y Belén iban a eliminación por haberse pasado de presupuesto la semana anterior. De esa manera, Mar Flores y Carlo Costanzia se convertían en los primeros finalistas.

Mar y Carlo son los primeros finaslistas de #DecoMasters 🥳🎉🙌 pic.twitter.com/UZRPPCg2wx — DecoMasters (@decomasters_es) March 23, 2026

Isa hace historia y se convierte en la primera Pantoja en llegar a una final

Tras ello, las otras tres parejas se enfrentaban a la última prueba de eliminación pues solo dos de ellas se convertirían en finalistas. Y para hacerlo tenían que decorar tres habitaciones infantiles. Belén y Raquel al ser las mejores de la prueba anterior tenían la ventaja de elegir qué habitación haría cada pareja eligiendo ellos la de la hermana mayor mientras le otorgaban la del niño a los Gemeliers y la de la niña pequeña a Isa Pantoja y Asraf Beno.

Las tres parejas hacían muy buenos trabajos. "Nos lo habéis puesto muy difícil, los tres cuartos están increíble y el nivel está muy alto. Os tengo que dar la enhorabuena", aseguraba Lorenzo Castillo antes de anunciar que Isa Pantoja y Asra Beno se convertían en los siguientes finalistas. "Habéis hecho un trabajo que nos ha conquistado", le decía el juez mientras la pareja era incapaz de contener la emoción.

Con ello, Isa Pantoja celebraba que era la primera Pantoja en llegar a la final de un reality. Todo a pesar de que se habían pasado con el presupuesto con creces. Es por ello, por lo que tendrán una penalización en la gran final del talent de TVE.

Belén López y Raquel Meroño, terceros finalistas y los Gemeliers dicen adiós a 'DecoMasters'

Mientras que a los Gemeliers, los jueces les decían que aunque habían hecho un gran trabajo habían cometido grandes fallos al encajar el papel y habían hecho demasiado monocromático todo. También se pasaban del presupuesto en 900 euros. Por su parte, raquel Meroño y Belén López eran las únicas que no se pasaban con el presupuesto aunque les decían que habían sido mucho más conservadoras con su proyecto.

Finalmente, Lorenzo Castillo anunciaba que la pareja que se quedaba fuera de la gran final era la formada por Daniel y Jesús. "Son los pequeños detalles los que marcan la diferencia", les comentaba el juez. "Me voy muy feliz", aseguraba Jesús muy emocionado. "Tenéis que estar orgullosos del gran trabajo que habéis hecho estas semanas, os habéis convertido en decoradores profesionales", añadía Lorenzo. "Es un programa perfecto. Quiero a todo el equipo", sentenciaba el Gemelier.