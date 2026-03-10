Drama en RTVE ante una audiencia agonizante en La 1 para 'DecoMasters', el gran tropiezo de su programación

Alerta roja en La 1 de RTVE, que se hunde sin freno en audiencias con 'DecoMasters'. El formato no tiene suelo y su descalabro se ha acentuado esta semana con un demoledor 7% de cuota de pantalla y menos de medio millón de telespectadores para su séptima entrega.

Así, el talent show con famosos de alto caché, como Mar Flores y Carlo Costanzia, Los Gemeliers o Isa Pantoja y Asraf Beno, cayó a mínimo histórico; siendo duplicado por 'Casados a primera vista', que no para de crecer en Telecinco anotando récord en share en su octavo episodio con un grandioso 15,3% (942.000 espectadores).



Con 'DecoMasters, La 1 de RTVE se quedó a años luz del reality de Mediaset y, también, de 'En tierra lejana', la serie turca de Antena 3, que promedió un 11,7% de cuota y más de 800 mil seguidores de media. La última entrega emitida del espacio de decoración solo fue capaz de convocar a 460.000 fieles.

Más de 2,4 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa, pero solo el 20% de esos contactos se quedaron. Cifras absolutamente catastróficas e inasumibles que apuntalan cómo una enésima apuesta con famosos de elevado presupuesto vuelve a pinchar estrepitosamente y a recibir el rechazo del público.

#DecoMasters en la noche de @la1_tve firma un 7% de share y congrega una media de 460.000 espectadores



🛠️ Más de 2.4 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/ujq1QZqvVR — Dos30' (@Dos30TV) March 10, 2026

En definitiva, un fiasco en audiencias innegable y sin paliativos, pues el talent, que se saldó con la expulsión de Antonia Dell'Atte y Fiona Ferrer, se situó casi cuatro puntos por debajo de la media diaria de La 1, que fue de un 11,7% de cuota gracias a sus consolidadas mañanas y tardes. De hecho, el batacazo de 'DecoMasters' está contribuyendo a mermar esos resultados medios del canal.

'DecoMasters', espacio producido en colaboración con Shine Iberia ('MasterChef') y presentado por la actriz Patricia Montero, se erige así en el mayor fracaso de la temporada en La 1 de RTVE. Esta ha sido la evolución de las audiencias del programa: