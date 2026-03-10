Drama en RTVE ante una audiencia agonizante en La 1 para 'DecoMasters', el gran tropiezo de su programación

Alerta roja en La 1 de RTVE, que se hunde sin freno en audiencias con 'DecoMasters'. El formato no tiene suelo y su descalabro se ha acentuado esta semana con un demoledor 7% de cuota de pantalla y menos de medio millón de telespectadores para su séptima entrega.
Así, el talent show con famosos de alto caché, como Mar Flores y Carlo Costanzia, Los Gemeliers o Isa Pantoja y Asraf Beno, cayó a mínimo histórico; siendo duplicado por 'Casados a primera vista', que no para de crecer en Telecinco anotando récord en share en su octavo episodio con un grandioso 15,3% (942.000 espectadores).
Con 'DecoMasters, La 1 de RTVE se quedó a años luz del reality de Mediaset y, también, de 'En tierra lejana', la serie turca de Antena 3, que promedió un 11,7% de cuota y más de 800 mil seguidores de media. La última entrega emitida del espacio de decoración solo fue capaz de convocar a 460.000 fieles.
Más de 2,4 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa, pero solo el 20% de esos contactos se quedaron. Cifras absolutamente catastróficas e inasumibles que apuntalan cómo una enésima apuesta con famosos de elevado presupuesto vuelve a pinchar estrepitosamente y a recibir el rechazo del público.
En definitiva, un fiasco en audiencias innegable y sin paliativos, pues el talent, que se saldó con la expulsión de Antonia Dell'Atte y Fiona Ferrer, se situó casi cuatro puntos por debajo de la media diaria de La 1, que fue de un 11,7% de cuota gracias a sus consolidadas mañanas y tardes. De hecho, el batacazo de 'DecoMasters' está contribuyendo a mermar esos resultados medios del canal.
'DecoMasters', espacio producido en colaboración con Shine Iberia ('MasterChef') y presentado por la actriz Patricia Montero, se erige así en el mayor fracaso de la temporada en La 1 de RTVE. Esta ha sido la evolución de las audiencias del programa:
- Programa 1 - 11,2% y 752.000
- Programa 2 - 11,8% y 772.000
- Programa 3 - 8,6% y 496.000
- Programa 4 - 9,9% y 628.000
- Programa 5 - 9,1% y 554.000
- Programa 6 - 7,9% y 439.000
- Programa 7 - 7% y 460.000
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram
Sobre la firma
Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.