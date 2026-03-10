Audiencias | 'Casados a primera vista' anota récord de temporada ante su final y en la noche más decisiva hasta ahora

'Casados a primera vista' continúa su periplo en la programación de Telecinco sin tocar techo y su octava entrega, que acogió el abandono de dos parejas antes de tiempo y la decisión final de los cuatro matrimonios restantes, firmó un espectacular 15,3% de cuota de pantalla y 942.000 telespectadores de media.

Se trata de un tercer récord de temporada consecutivo que avala que el reality producido por Mediaset en colaboración con Bulldog TV se ha convertido en la revelación absoluta (e inesperada) de la temporada; enganchando cada semana a más y más seguidores.

Lo cierto es que después de un episodio tan intenso y decisivo como el de este lunes, alcanzándose el punto álgido del experimento con las cruciales decisiones finales, era de esperar que la expectación del público se incrementara. Así, el formato se colocó 4,3 puntos por delante de Antena 3 y duplicó a La 1 de RTVE.

MUY BIEN de nuevo #Casados8 en su noche decisiva LÍDER de nuevo con un 15.3% de cuota, 942.000 y 2.441.000 espectadores únicos



💍 NUEVO MÁXIMO DE TEMPORADA



💍 +4.3 puntos que la 2ª opción#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/Hkp7wD9KRW — Dos30' (@Dos30TV) March 10, 2026

Recordemos que el 50% de las parejas culminaron la experiencia juntas. La excepción la protagonizaron Luciana y Borja y Natalia y Milton, que abandonaron antes de llegar la ceremonia final; y Stefan y Estefanía, siendo el gran giro de la noche en 'Casados a primera vista' cuando ambos escribieron la palabra "abandonar" en sus respectivas libretas.

Con estos desenlaces afrontaremos el reencuentro '6 semanas después' que Telecinco ofrecerá la próxima semana. A esa última entrega, previa al programa especial en directo del 23 de marzo, 'Casados' llegará habiendo liderado su franja en audiencias en todas y cada una de las emisiones.

Así ha sido la evolución a lo largo de sus ocho semanas en antena:

1ª entrega: 13,9% y 947.000

2ª entrega: 13% y 909.000

3ª entrega: 13,5% y 884.000

4ª entrega: 14,2% y 912.000

5ª entrega: 13% y 823.000

6ª entrega: 14,4% y 866.000

7ª entrega: 14,8% y 882.000

8ª entrega: 15,3% y 942.000

Por su parte, 'En tierra lejana' mermó su rendimiento con un 11,7% de share y 853.000 televidentes en su capítulo de estreno en Antena 3 y 'DecoMasters' se hundió a un 7% y 460.000 seguidores en La 1 de RTVE.