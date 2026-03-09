'Casados a primera vista' entra en su recta final en Telecinco a partir de esta semana con unos espectadores absolutamente en vilo ante el giro de acontecimientos en uno de los matrimonios más consolidados de la edición: el formado por Ana y Luija.

Así, el reality de parejas alcanza un momento crucial con la decisión final de las parejas, un acontecimiento clave que cambiará las vidas de los protagonistas y que llega tras la salida previa de la experiencia de dos parejas en una ceremonia extraordinaria convocada por los expertos.

Además, el capítulo 8 de 'Casados a primera vista' ha albergado las visitas familiares con cuentas pendientes; previas a una cena grupal entre los seis matrimonios en la que han compartido confidencias. Sin embargo, lo que comenzaba como una reunión distendida pronto se ha transformado en un intercambio de reproches, indirectas y tensiones.

La velada ha desembocado en un fuerte enfrentamiento entre Lorenzo, Laura y Milton, pero lo más impactante de todo ha sido el desencuentro entre Ana y Luija, que les ha llevado a atravesar su crisis más difícil hasta la fecha. Difícil y quizás... ¿insuperable?

"No puedo decir que estoy enamorado de Ana porque no lo siento así. Los sentimientos no son suficientemente válidos como para que esta relación vaya hacia adelante", ha afirmado Luija para sorpresa de todos. Ana, por su parte, se ha derrumbado y se ha mostrado desolada, necesitando consuelo de sus compañeras.

Está por ver si, finalmente, superan ese cisma que se ha abierto entre el matrimonio aparentemente más solido. Si bien, la semana pasada, tras emitirse el avance del episodio de este lunes, ambos protagonistas se cruzaron algunos dardos en redes sociales.

"Nadie es más odiado que el que dice la verdad", escribió Luija. "No todas las decepciones se ven venir, pero todas dejan huella", publicó Ana junto a un corazón con una tirita. Enigmáticos mensajes que han hecho saltar todas las alarmas entre los seguidores de 'Casados a primera vista'.

No obstante, la usuaria @yolandiwii9 se ha hecho eco en X de unas imágenes muy elocuentes de Ana y Luija en el gimnasio. Lógicamente, por razones contractuales, no aparecían juntos en las mismas, pero el contexto demuestra que fueron tomadas en el mismo espacio.

"España, estad tranquila, van al mismo GYM y Ana no hacía deporte antes. Están juntos fijo", advertía dicha espectadora ante lo que vendría a ser una prueba fundamentada que confirmaría que, tras finalizar 'Casados a primera vista', el matrimonio continuaría.