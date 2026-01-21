'Late Xou' echó el cierre en RTVE sin despedida de Marc Giró y sin alusión a su marcha por una explicación

Este martes, 20 de enero, Marc Giró se puso al frente de su último 'Late Xou' en La 1 de TVE. Sin embargo, en su habitual monólogo inicial, no hizo mención alguna a su marcha de RTVE tras haber fichado por Atresmedia, ni siquiera tuvo unas palabras de despedida para la audiencia. Pero este silencio tiene una explicación.
Esta última entrega se grabó a finales de 2025, por lo que posiblemente él ni se imaginaba que estaba a punto de dar el salto al grupo de comunicación de San Sebastián de los Reyes. Incluso por uno de sus comentarios a María del Monte, una de las invitadas de la noche, dio a entender que el año que viene continuaría al frente del programa.
"El año que viene vas a tener que volver, porque vas a sacar disco", le dijo Marc Giró a la artista, refiriéndose a este 2026 que ya ha comenzado. Con estas palabras el catalán pone de manifiesto que su intención era continuar en La 1. Aunque lo que más sorprendió a la audiencia es que no tuviera ningún gesto de despedida. Una prueba más de que, en aquel momento, él ni se podía imaginar que esa iba a ser la última entrega de 'Late Xou'’.
Marc Giró pide luchar contra el fascismo en su último monólogo en 'Late Xou'
Su último monólogo estuvo dedicado, en gran parte, a las comidas navideñas, y lo finalizó cantando 'La Internacional' acompañado de un coro, al tiempo que pedía luchar contra el fascismo. "Toda la energía que estás utilizando para evitar que yo brinde con agua (en referencia a las mesas de Navidad), utilízala manifestándote contra el fascismo", sentenció Marc Giró.
Tras esto, dio paso a sus invitadas de la noche: la cantante María del Monte y las modelos Judit Mascó, Martina Klein, Laura Sánchez y Verónica Blume. Y acabó el programa charlando con el médico e investigador Oriol Mitjà. Tras despedirle, Marc Giró miró a cámara y pronunció las que serían sus últimas palabras en el formato: "Hasta aquí el 'Late Xou' de hoy, ¡señoras, señores, señoris, buenas noches y hasta la próxima!".
Hace unos días, el catalán rompió su silencio tras anunciarse que abandonaría RTVE para incorporarse a La Sexta. En declaraciones a 'Vostè primer', programa que conduce y presenta en RAC1, explicó los motivos de su decisión, aunque sin hacer alusión a su nuevo proyecto en la cadena de Atresmedia: "Yo tampoco puedo decir nada, pero no vaya a ser que sea bastante similar… Si contratas un pingüino hará 'pingüinadas'. Estoy contento".
El presentador deja claro que no se va a Atresmedia por dinero
Además, dejó claro que en RTVE "he sido muy feliz, pero también soy infeliz en RTVE. Ahora está muy de moda y está yendo genial, pero llevo tres o cuatro años, y hay un antes y un después". Y, aunque reconoció que en la cadena publica siempre ha sido tratado "con mucho cariño", también confesó que el camino que ha tenido que recorrer hasta llegar donde está no ha sido precisamente un camino de rosas.
"He estado en un momento complejo de la televisión pública en España. Creo que nos hemos salido, hemos hecho un buen trabajo… Pero ahora necesito tener otros problemas en otros paisajes para estar entretenido en otra empresa", continuó explicando. Y aclaró que en ningún caso se va por una cuestión económica: "Habrá que piense que me voy poner dinero, pero no. Y no vaya a ser que cobremos menos… No todo es por dinero. He dicho que no a las tardes de La 1 de TVE porque priorizo RAC 1", sentenció Marc Giró.
