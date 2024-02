Pedro Almodóvar habla como nunca antes de lo que pasó con Verónica Forqué en ‘MasterChef’

Este miércoles, 7 de febrero, Pedro Almodóvar fue el invitado de ‘No sé de qué me hablas’. El director de cine fue entrevistado por Mercedes Milá tres décadas después de la última vez, como así lo recordó ella misma: «La última vez que te entrevisté, hace 31 años, no tenías canas pero sí la sonrisa que sigues teniendo».

Rememorando ese pasado, la presentadora sorprendió a Almodóvar con un piloto que ambos grabaron y que no se llegó a emitir en televisión: «Te aviso de que nunca se ha visto en televisión. Una vez te pedí que vinieras a TVE para hacer un piloto de un programa que se llamaba ‘Jueves a jueves'». Aunque el invitado no lo recordaba, al ver el vídeo, cayó en ese mismo momento.

Mercedes Milá quiso agradecerle el gesto: «Ese programa era completamente normal, tres entrevistas o cuatro y todo impecable. Se hubiera podido emitir. No se emitió porque a veces no se emiten. Pero viniste sin dudar y cuando empezamos te volvimos a llamar y volviste. Eso dice mucho de ti».

Pedro Almodóvar y Mercedes Milá recuerdan a Verónica Forqué

Al recordar los años 80, la presentadora le nombro a Kika, y el cineasta le transmitió sus sentimientos hacia esa película: «Kika es una de las películas que no me salió bien. Me dicen que se ve ahora mejor pero yo no la he vuelto a ver». «Rossy (de Palma) estuvo maravillosa y Verónica (Forqué) también. Pero fue la parte de Peter Coyote la que no me salió bien», explicó Pedro Almodóvar.

A raíz de esto, Mercedes Milá sacó a colación la trágica muerte de Verónica Forqué: «Pensar que Verónica tomó esa decisión me parece imposible, ¿verdad?». A lo que el cineasta respondió que «nunca lo he entendido, te lo digo de verdad«. «Hice tres películas con ella, la conocía muchísimo, la vi en sus últimas apariciones en ‘MasterChef’ y no la reconocí. No era la persona que había conocido, era otra absolutamente distinta en todos los sentidos», asegura Almodóvar.

Sobre su polémica participación en el talent culinario de TVE, él dejó claro que «ni habla así, ni respondía así… Verónica era una especie de ángel, era lo opuesto a eso. Me desconcertó absolutamente. Entonces cuando me enteré de su muerte sería la otra Verónica que estaría sufriendo muchísimo». Una reflexión con la que estuvo de acuerdo Mercedes Milá.