'Pasapalabra' hace saltar todas las alarmas al anticipar la entrega de su bote más alto de la historia

El avivado duelo entre Rosa y Manu Pascual por el millonario bote de 'Pasapalabra' podría llegar a su esperado desenlace este mismo diciembre. El concurso de Antena 3 ha hecho saltar todas las alarmas entre sus seguidores al lanzar una promo en la que se puede ver cómo la concursante de la silla naranja está a punto de hacerse con el histórico premio a falta de resolver una sola letra del rosco.

"Máxima expectación con el rosco en diciembre", han advertido a través de la última promo del concurso lanzada este miércoles, en la que Roberto Leal aparece completamente agitado anunciando a Rosa que está tan solo a un acierto de hacerse con el premio de 2.542.000 euros, el bote más alto de la historia del programa.

⏱️ 3 segundos.

💥 Una respuesta correcta.



🔵 Es todo lo que separará a Rosa de un Bote de 2.542.000 euros.



⏳ MUY PRONTO. #Pasapalabra pic.twitter.com/SRjPeRF7oD — Pasapalabra (@PasapalabraA3) December 3, 2025

Con 24 aciertos y el rosco teñido de verde casi al completo, la concursante de 'Pasapalabra' estaría por segunda vez cerca de hacer historia en el programa, como ya ocurrió el pasado 16 de septiembre. Durante esa entrega, la contrincante de Manu Pascual se quedó a una sola letra de ganar 2.128.000 euros. Sin embargo, el tono épico de la promo lanzada por Antena 3 parece adelantar una cita que finalizará con un ganador, poniendo fin al longevo duelo entre ambos.

Un tándem que ha revitalizado el concurso, consiguiendo una fidelidad diaria que se ha traducido en un impresionante 20.3% de cuota de pantalla este noviembre, con 2.1 millones de espectadores, firmando sus mejores cifras desde febrero de 2024. Respecto a la fecha de la entrega más esperada, la cifra acumulada en el bote parece indicar que el desenlace de este bote tendrá lugar el próximo martes 23 de diciembre.

Sin embargo, habrá que esperar a los próximos movimientos de Antena 3 en su programación para saber con certeza si el día antes de Nochebuena tendrá lugar la esperada cita de 'Pasapalabra'. Si la cadena mantiene la emisión del concurso en su horario habitual de la tarde, es poco probable que Rosa se haga con el millonario bote en esa entrega, pues cabe recordar que en este tipo de ocasiones el formato suele dar el salto al prime time.

"La emoción está desbordada. Rosa y Manu son unos auténticos profesionales del estudio, porque si no, no se puede alcanzar ese nivel. En el programa pensamos que cada programa puede ser el último, porque cualquiera de los dos se puede llevar el bote", ha asegurado Roberto Leal en una entrevista para El Confi TV sobre el punto decisivo que atraviesa el concurso con el bote más desbordado que nunca.

De acuerdo con las imágenes adelantadas por Antena 3 en su misteriosa promo, Rosa se enfrenta a una de las definiciones más complicadas del rosco de 'Pasapalabra'. Se trata de la "Y", que a menudo es la más difícil de adivinar para los concursantes pues se trata de palabras que contienen esa letra en específico. Por lo que habrá que esperar a futuras entregas de este mes para saber en qué momento se producirá el desenlace.