Telecinco se alía con la productora de 'MasterChef' y le encarga un concurso que se vio en Antena 3

Si hace unos días conocíamos que Telecinco prepara el regreso de 'El precio justo' junto a Fremantle, ahora la cadena también estudia la adaptación de otro célebre concurso americano que se emite precisamente en tándem con el citado programa en las mañanas de la cadena CBS.

Así, según avanza El Confidencial Digital, la cadena de Mediaset ha encargado a Shine Iberia, la productora de 'MasterChef' con la que ya ha trabajado en 'Next Level Chef' o en la serie 'Pura sangre', el piloto del formato 'Let’s Make a Deal', que en España llevaría por título 'Hagamos un trato'.

'Let’s Make a Deal' (LMAD) fue creado por Stefan Hatos y Monty Hall, quien también ejerció como primer presentador en 1963 y desde entonces es uno de los programas más célebres en EEUU con numerosas adaptaciones en todo el mundo. La propuesta del programa es simple: elegir entre premios visibles, premios ocultos o una opción sorpresa.

Así es 'Let's make a deal', el posible concurso de Telecinco que ya emitió Antena 3

Este nuevo concurso que podría llegar a Telecinco gira en torno a trueques, puertas misteriosas y decisiones rápidas. Los seleccionados pueden quedarse con un premio inicial o arriesgarlo por cajas, sobres o puertas cuyo contenido desconocen. La última prueba conocida como 'Big Deal of the Day' es decisiva pues es donde los concursantes se lo juegan todo y deciden si mantienen su premio o lo cambian por uno que potencialmente es mayor.

Uno de los elementos característicos de 'Let's Make a Deal' son los llamados "zonks", que son premios sin valor real como objetos o elementos sorpresa que generan momentos de gran humor al programa.

Como decimos, 'Let's make a deal' es uno de los concursos más adaptados de la historia con versiones en Reino Unido, Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Francia, India, México o Argentina, entre muchos otros países. También en España se emitieron dos versiones de este concurso en Antena 3. Primero una de prime time entre 1998 y 2002 con Bertín Osborne bajo el nombre de 'Trato hecho' y posteriormente una diaria en 2004 con Carlos Sobera con el título de '¿Hay trato?'.

Por ahora, se desconoce si Mediaset dará luz verde a la producción de 'Hagamos un trato' y en qué forma lo hará. No obstante, hay que recordar que Telecinco ha decidido cancelar 'Agárrate al sillón' tras su gran fiasco en audiencias y por ahora no está confirmado tampoco que 'El precio justo' sea su sustituto, por lo que este nuevo formato podría llegar a las tardes de la cadena o bien ser para el prime time.