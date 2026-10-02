Jesulín y María José Campanario difunden un comunicado ante los contenidos emitidos en 'De Viernes' con Belén Esteban

A solo unas horas de la reaparición de Belén Esteban en un plató de Telecinco más de tres años y medio después, Jesulín de Ubrique y María José Campanario han roto su silencio para responder a las declaraciones que la colaboradora concedió la semana pasada en el scoop de 'De Viernes'.

El torero y su mujer han decidido enviar un comunicado a través de su bufete de abogados que ha difundido la revista ¡Hola!, publicación con la que según Marta Riesco en 'El sótano club' de TEN estarían negociando para dar una entrevista en exclusiva para responder a todas las acusaciones de Belén Esteban en televisión.

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Pero antes, la pareja formada por Jesulín de Ubrique y María José Campanario han querido lanzar una advertencia asegurando que sus abogados analizarán detenidamente todas las apariciones de Belén Esteban en 'De Viernes' para interponer cualquier tipo de acción judicial para preservar su derecho al honor y la intimidad.

En un escrito firmado por los letrados de AVERUM Abogados Mario Bonacho y Marisa Herrero-Tejedor, los representantes legales de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, se recalca que la pareja desmiente "de manera categórica e íntegra" todos los hechos que Belén Esteban relató la semana pasada sin especificar a qué concretamente se refieren.

No hay que olvidar que la semana pasada, en su entrevista grabada con Santi Acosta, Belén Esteban contó toda la verdad sobre la relación de Jesulín de Ubrique con su hija Andrea Janeiro con el permiso de esta que se pronunció también a través de un comunicado enviado por sus abogados. También la colaboradora destapó lo mal que se portaban con su hija en Ambiciones y cómo el torero le fue infiel en el bautizo de su hija con la decoradora.

El comunicado íntegro de Jesulín de Ubrique y María José Campanario

En relación con las recientes manifestaciones públicas e intervenciones en medios de comunicación de Dª Belén Esteban:

1. Desmentido e inexactitud de los hechos: Dª María José Campanario y D. Jesús Janeiro desmienten de manera categórica e íntegra la veracidad de las manifestaciones vertidas por Dª Belén Esteban, reiterando que los hechos relatados no se corresponden con la realidad en ninguno de sus extremos.

2. Prudencia y aplazamiento de valoraciones completas: Ante las intervenciones públicas en curso y las previstas para las próximas fechas por parte de Dª Belén Esteban, Dª María José Campanario y D. Jesús Janeiro van a mantener la debida cautela y reservar cualquier declaración o valoración pormenorizada hasta la conclusión definitiva de dicho ciclo de intervenciones mediáticas. Se considera que la evaluación global del escenario es la vía idónea para la adecuada defensa de sus intereses.

3. Reserva y ejercicio de acciones legales: Transcurrido dicho periodo, se procederá a un análisis exhaustivo del conjunto de los contenidos emitidos. Ninguna manifestación o imputación que vulnere el derecho al honor, la intimidad personal y familiar o la propia imagen de nuestros representados o de su entorno quedará sin la oportuna respuesta jurídica. A tal efecto, se mantienen reservadas y en fase de estudio todas las acciones legales procedentes en las vías civil, penal o administrativa que en derecho correspondan.

4. Protección del ámbito personal y llamamiento a los medios: Se reitera el compromiso firme de velar por la tranquilidad y el honor de la familia, solicitando respetuosamente a los medios de comunicación la máxima prudencia y la abstención de dar credibilidad a informaciones carentes de contraste o prueba, en deferencia a los derechos fundamentales reconocidos por el ordenamiento jurídico.