RTVE altera hoy la programación de La 2: Retira un concurso diario y amplía la emisión de la serie 'La amiga estupenda'

El gran éxito de audiencia de 'La amiga estupenda' el pasado domingo al conseguir el mejor estreno de una ficción en 20 años en La 2 ha llevado a RTVE a tomar medidas con la ficción italiana. Tras anunciar que la serie dará el salto esta semana al prime time de La 1 el próximo sábado, ahora la cadena también ha decidido mover ficha y llevar esta aclamada historia a las tardes de La 2.

Así, desde este miércoles y durante lo que queda de semana, RTVE ha optado por retirar las reposiciones de 'El cazador' de su programación de tarde ante sus discretos datos de audiencia y ofrecer en su lugar los tres primeros episodios de 'La amiga estupenda' que vieron la luz el pasado domingo.

De este modo, La 2 ofrecerá este miércoles, jueves y viernes los tres primeros capítulos de la aclamada ficción basada en las novelas de Elena Ferrante de 19:40 a 20:40 horas justo después de 'Malas Lenguas' y antes de la reposición de 'Trivial Pursuit' con la intención de que todo aquel que no pudiera ver la ficción le de ahora una oportunidad antes de su salto a La 1.

Este movimiento llega después de que en su estreno 'La amiga estupenda' alcanzara una media de 488.000 espectadores y un 6,2% de cuota. El primer capítulo, ‘Las muñecas' logró 497.000 espectadores y 5,3% de cuota y el segundo, 'El dinero': 487.000 espectadores y 5,9% en la franja de prime time. El tercero, 'Metamorfosis', se elevó hasta un 8,5% de cuota en el late night.

Como decimos, la serie también cambiará de ubicación y este sábado saltará al prime time de La 1 para ofrecer una "noche especial" según vende la cadena. No obstante, la realidad es que TVE ofrecerá tres nuevos episodios de 'La amiga estupenda' en el prime time de su canal principal con la intención de darle más visibilidad y de que su éxito se traslade a la cadena principal.

Por otro lado, el salto temporal a las tardes provocará que estos próximos días 'El cazador' abandone la tarde tras no conseguir pasar del 1,6% este martes. Eso sí, el concurso presentado por Rodrigo Vázquez mantendrá también sus reposiciones en la sobremesa a partir de las 13:20 horas justo después de 'Verano azul'. Lo hará eso sí con su versión 'Stars'.

Así queda la programación de La 2 desde este miércoles 26 de agosto: