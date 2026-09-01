Ana Rosa Quintana, con 70 años, habla sobre su jubilación después de cumplir 5.000 emisiones en Mediaset

'El programa de Ana Rosa' está de cumpleaños. Este martes 1 de septiembre, el programa matinal que conduce Ana Rosa Quintana ha cumplido las 5.000 emisiones. Una cifra que no es nada fácil de cumplir en la televisión actual y que pone de manifiesto cómo es uno de los formatos más sólidos de la cadena y de la televisión en general.

Una efeméride que ha llegado justo un día después de arrancar su 22ª temporada, con un especial conducido por la propia Ana Rosa Quintana desde Ceuta. Este martes, la presentadora ha vuelto a ponerse al frente del magacín producido por Unicorn desde el plató.

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Cabe recordar que 'El programa de Ana Rosa' ha tenido dos etapas en las mañanas de Telecinco. La primera de forma ininterrumpida entre el 10 de enero de 2005 y el 23 de julio de 2023 cuando la presentadora se despidió para dar el salto a las tardes de la cadena con 'TardeAR'. Dos años después, el 3 de febrero de 2025, Ana Rosa volvía a ponerse al frente de 'El programa de AR' en las mañanas.

Este martes, Ana Rosa Quintana ha querido destacar lo que supone para ella y para todo el equipo haber llegado a los 5.000 programas. "Hay cifras que se pueden contar. Y hay cifras que se pueden sentir. Hoy estamos de cumpleaños, porque este programa cumple 5.000 mañanas. Miles de horas delante de una cámara, miles de historias, de entrevistas, de noticias, de risas y también de momentos difíciles", ha empezado diciendo.

"Son 5.000 mañanas entrando en las casas de millones de personas para contarles qué estaba pasando. Pero 5.000 programas son, sobre todo, 5.000 veces levantarse y volver a empezar", ha seguido recalcando Quintana. Tras ello ha querido acordarse de todos los que han formado parte de la historia de 'El programa de Ana Rosa' al explicar que "hay compañeros que estuvieron al principio, otros que se incorporaron por el camino y otros que se fueron para siempre y que guardamos en nuestra memoria".

Y hablando de cifras, Ana Rosa Quintana ha contado cómo a lo largo de estos años los rostros del programa han sido padres. "Tenemos compañeros que nacieron el mismo año en el que comenzó este programa. Han venido al mundo 65 bebés en este programa y ahora muchos de ellos están en la universidad", ha seguido destacando.

"Cuando empezó este programa no existía WhatsApp. ni pantallas táctiles, no existía YouTube, no existía el iPhone, ni Twitter, ni Facebook, Juan Pablo II seguía siendo Papa, George Bush era presidente de Estados Unidos, Zapatero acababa de llegar a La Moncloa y el tsunami del Índico acababa de arrasar Asia", ha enumerado Ana Rosa Quintana para hacer visible lo mucho que han cambiado las cosas desde 2005.

"5.000 programas son también 5.000 recuerdos de quienes estaban viendo la televisión mientras desayunaban, antes de ir a trabajar, mientras cuidaban de sus hijos, durante una enfermedad, en un momento feliz o simplemente mientras comenzaba un día cualquiera", ha añadido antes de hablar de su futuro en las mañanas de Telecinco. "Hoy toca celebrar el privilegio de haber llegado hasta aquí porque en televisión cumplir 5.000 programas no es solo haber durado. Esta es la mañana número 5.000. Y después de 5.000, quién sabe cuántas mañanas quedan todavía por contar", ha aseverado dejando en el aire su tan comentada jubilación, a sus 70 años de edad. "Muchas gracias por acompañarnos estas 5.000 veces", ha concluido.