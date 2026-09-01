Audiencias agosto | Antena 3 recobra el liderazgo, con La 1 de TVE pisándole los talones y Telecinco jugando en otra liga

Una vez pasado el Mundial de fútbol, la televisión vuelve a la normalidad y Antena 3 recupera el liderazgo de las audiencias mensuales, escalando medio punto en un mes al registrar un 11,9%. Tras dos victorias consecutivas de La 1 de TVE, en los meses de junio y julio gracias al Mundial de Fútbol, en el mes de agosto se deja por el camino 7,3 puntos porcentuales. Aun así, el primer canal de la radiotelevisión pública sigue fuerte, registrando su mejor mes de agosto desde 2012 con un 11,5% de share.

El resto de principales cadenas generalistas también mejora sus métricas gracias a la ausencia de grandes eventos deportivos. Por un lado, Telecinco (7,8%) crece siete décimas respecto a julio y se mantiene en tercera posición, pero no logra evitar el peor agosto de toda su historia. Por su parte, Cuatro se mantiene como la tercera cadena comercial más vista del mes con el 5,8% y firma su mejor agosto desde 2017. laSexta crece tres décimas respecto a julio al registrar un 5,2%.

Por grupos, Atresmedia lidera por 38º mes consecutivo con un 24,4%. Le sigue Mediaset España con un 21,7%. Por su lado, el grupo RTVE registra un promedio del 18,7% en agosto.

Antena 3 (11,9%) sube en agosto y recupera el trono

Jorge Fernández y Laura Moure en 'La ruleta de la suerte'

Antena 3 (11,9%) sube en agosto tras el Mundial de fútbol y vuelve a ser la cadena más vista del país tras la tregua de junio y julio. La cadena de Atresmedia aumenta su audiencia en medio punto, logrando también ser la cadena más vista en la sobremesa (17,7%), el prime time (11,2%) y el late night (9,3%).

Cuenta, como viene siendo habitual, con los programas de entretenimiento y series más vistas de toda la TV en abierto: Este mes de agosto sobresalen nuevamente los dos concursos 'La ruleta de la suerte' (21%) y 'Pasapalabra' (17,4%) y la serie diaria 'Sueños de libertad' (13,6%).

En el horario estelar, pocos espacios han brillado de forma reseñable este mes de agosto en el que el consumo televisivo baja de manera considerable y la cadena no ha tenido ninguna novedad en su programación. Las películas de 'Padre no hay más que uno' y los seriales turcos 'Una nueva vida' (10,1%) y 'En tierra lejana' (11,9%) son las apuestas que más han destacado, a la espera del rendimiento de las nuevas bazas que la cadena lanzará este septiembre. Las reposiciones de 'Salta' y 'Atrapa un millón' se han saldado con un 8,7% y un 9%, respectivamente.

Por la tarde, 'YAS verano' (9,2%) mantiene su posición como el magacín más visto de las privadas sin Sonsoles Ónega y es líder sobre su inmediato competidor. En las mañanas, 'Espejo Público' (11,4%) se mantiene con números estables y Karlos Arguiñano (15,8%) lidera su franja.

En el terreno de informativos, vuelve a brillar con un destacado 18,7%. 'Antena 3 Noticias 1' (22,2% de share) es el informativo líder en España con una media de 1.906.000 espectadores diarios. Le sigue la primera edición del fin de semana (21,2% y 1.693.000 espectadores).

La 1 de TVE (11,5%) cae 7 puntos pero logra su mejor agosto desde 2012; La 2 de TVE, un récord en 18 años

'El Grand Prix'

La 1 de TVE (11,5%) frena su tendencia alcista tras el final del Mundial y cae de manera abrupta 7,3 puntos. A pesar de ello, logra su mejor agosto en 14 años.

'El Grand Prix 2026' es el espacio que mejor share logra en el horario estelar (11,7%), seguido de 'Dog House' (10,7%) y Maestros de la Costura Celebrity (9%). 'Ordena tu vida' termina su periplo con un 8,9%. El resto de la programación nocturna ha estado marcada por el cine, con resultados dispares según el título emitido.

'La hora de La 1' (22,7%) y 'Mañaneros 360' (15,3%) continúan como líderes absolutos de la parrilla matinal; 'Directo al grano' (11,5%), 'Malas Lenguas' (10,6%) y 'Aquí la tierra' (13,5%) se mantienen estables en las tardes. Mientras, el combo de 'Valle Salvaje' (10,5%) y 'La promesa' (12,3%) logra buenos números, liderando por 21º mes consecutivo. Destacables los datos de 'Aquí la tierra' con la retransmisión del eclipse del 12 de agosto, con un 27,3%. Además, este mes se emiten varias etapas de La Vuelta: las tres etapas emitidas en La 1 consiguen 1.159.000 espectadores de audiencia media, un 13,9% de cuota y son líderes de su franja.

Los informativos de TVE (14,3%) crecen 2,3 puntos y tienen su mejor agosto en 9 años. La primera edición del ‘Telediario’ de lunes a viernes en La1 es el informativo más visto de la cadena al alcanzar un 14.1% de share y

congregar una media de 1.205.000 espectadores.

La 2 de TVE (3,8%), iguala su dato de julio, mejora 0,5 puntos frente a 2025 y crece en todas las bandas del día en la comparativa interanual, especialmente en la tarde (1,1 puntos). Logra su mejor dato en agosto de los últimos 18 años e iguala su dato mensual más alto desde julio de 2009.

Destacan entre lo más visto del mes en La 2 las reposiciones del concurso 'Cifras y letras' con 521.000 espectadores y un 5,8% de cuota; la etapa de La Vuelta 'Alcossebre-Castelló' y 'Malas lenguas'. También destaca el estreno de la ficción 'La amiga estupenda', que anota en sus tres emisiones 488.000 espectadores, un 6,2% de cuota y 1.983.000 espectadores únicos. Es el mejor estreno de una serie de ficción en La 2 desde hace 20 años. La edición de los sábados, 'Malas lenguas noche', obtiene 388.000 espectadores y un 6,5%, superando en 1 punto su dato del mes anterior y con su mejor registro mensul desde su estreno. En la franja promedio del programa, La 2 obtiene un 5,9%, su mejor cuota en este mes y más alta mensual desde agosto 2004.

Telecinco (7,8%) sube pero sigue en la UCI

Paz Padilla en 'El show de Paz'.

Telecinco frena su caída y remonta 7 décimas en agosto. Ello no evita que marque otro mes desastroso en cuanto a audiencias se refiere, en el que pocas apuestas han conseguido superar la barrera del 10%, lo que da una idea de lo alarmante de la situación. Obtiene el peor agosto de su historia, y su segundo peor mes histórico.

En el horario estelar, prácticamente ningún formato ha destacado de manera especial. Por destacar, 'First Dates (9,2%), su apuesta turca veraniega, 'Sandokán, que se conforma con un pobre 7% y la ficción nacional 'Ella, maldita alma', que se despidió con un bajo 7,2%. El cine emitido en la mayoría de las noches ronda el mismo dato.

Sus tardes siguen muy débiles con ya que 'El verano se mueve' y 'De lunes a viernes' (8,4%) no han logrado llamar la atención. 'Allá tú' (9,3%) tampoco destaca, pero es lo mejor de la tarde. En en fin de semana, 'El show de Paz' no ha conseguido la renovación y dijo adiós con el mes de agosto. 'Fiesta' aguanta con un 9,4%.

En la mañana, 'La Mirada Crítica' (12%) y 'Vamos a ver' (9,8%) no han hecho ruido. 'El Precio Justo' (8%) no termina de remontar la franja.

Los espacios informativos de Telecinco marcan un bajo 8,2%, a una distancia muy grande del 'Telediario' de TVE y, fundamentalmente, de 'Antena 3 Noticias', confirmando la agudizada crisis que vive en los últimos tiempos. La edición de sobremesa de ‘Informativos T5’ de lunes a viernes es el informativo más visto de

Mediaset con el 8.5% de share y 732.000 espectadores.

Cuatro vuelve a ganar a La Sexta y cosecha la mayor ventaja en 8 años

Nacho Abad en 'En boca de todos'

Cuatro (5,8%) y La Sexta (5,2%) continúan con su feroz batalla. La cadena de Mediaset logra ganar a su rival por una diferencia muy considerable, confirmándose de esta forma la importante tendencia ascendente de la cadena roja, a diferencia de su rival, y un cambio de ciclo. Cuatro consigue su mejor mes de agosto en 9 años.

En La Sexta destacan a la baja 'Al rojo vivo' (6,4%), 'Zapeando' (5,6%), 'Más Vale Tarde' (5,1%) y 'La Sexta Xplica' (4,9%). 'La Sexta Noticias' concluye el mes con un promedio del 6,9% entre el conjunto de sus ediciones.

De la cadena de Mediaset, 'En boca de todos' (8,6%) y 'Todo es mentira' (6,4%). son los formatos que más han destacado este mes de agosto. 'Lo sabe, no lo sabe' se mantiene con un 5,6%. Noticias Cuatro firma un buen 7,1%. El regreso de 'Horizonte' se salda con un gran 10,6%.

GRUPOS: Atresmedia lidera tras la fuerte caída de RTVE

EMISIONES MÁS SEGUIDAS: 'Antena 3 Noticias' arrasa

PROGRAMAS MÁS VISTOS: 'Antena 3 Noticias', el eclipse, 'La Ruleta' y 'Pasapalabra'

INFORMATIVOS: 'Antena 3 Noticias' mantiene su dominio siendo la referencia informativa del país.

AUTONÓMICAS: TV3 (12.6%), Aragón TV (11.6%) y Canal Sur (10,3%) son las cadenas autonómicas líderes.

CADENAS DE PAGO: DAZN LaLiga es el canal de pago

líder del mes de agosto

Audiencias por targets de edad

Por géneros, La1 es la cadena líder en hombres con un 11,3% de share y Antena 3 domina en mujeres con un 14,1% de share. Antena 3 lidera entre los mayores de 65 años y La1 lidera en espectadores de 13 a 64 años. Por su parte, los niños de 4 a 12 años alzan a Boing como la cadena más vista en este target.

¿Qué cadena de televisión lidera por franjas y días?

La1 mantiene su dominio de la franja de mañana al registrar un 15,4% de share en el mes de agosto, y amplía su liderazgo a la franja de tarde con un 10,8% de share. Antena 3, tras la finalización del Mundial, recupera la primera posición en la franja de prime time (11,2%) y lidera tanto la sobremesa (17,7%) como el late night (9,3%). La cadena de planeta lidera cada día, excepto los miércoles, que lo hace la cadena pública.

Por CCAA: Antena 3 y La 1 de TVE se reparten el país

TDT: Las cadenas temáticas de Mediaset vuelven a ser imbatibles

FDF (2,3%) se sitúa como la cadena líder entre las cadenas temáticas TDT, seguido de Energy y Neox (2,1%). Crecimiento general de todas las temáticas motivado por el verano y los puntos liberados por La 1 respecto a julio.