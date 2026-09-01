Audiencias

Así se saldó el primer choque en audiencias de Silvia Intxaurrondo desde TVE con Ana Rosa Quintana y Susanna Griso

Pedro Jiménez por Pedro Jiménez

Audiencias | Silvia Intxaurrondo se enfrentó al regreso de Ana Rosa Quintana y Susanna Griso a sus respectivos programas. Te contamos cómo se resolvió el primer round de la temporada:

Silvia Intxaurrondo, Ana Rosa Quintana y Susanna Griso
Silvia Intxaurrondo, Ana Rosa Quintana y Susanna Griso | Montaje El Televisero

Este lunes, 31 de agosto, arrancó el curso televisivo para los magacines matinales con el primer round entre Silvia Intxaurrondo, Ana Rosa Quintana y Susanna Griso. La periodista, ya incorporada a las mañanas de La 1 de TVE desde hace semanas, se enfrentó nuevamente a las principales caras de las cadenas privadas. 

Y esa primera rivalidad de la incipiente temporada televisiva se saldó con una victoria aplastante para 'La hora de La 1' con un poderoso 21,5% de cuota de pantalla frente al 13,9% y 13,7% que promediaron 'La mirada crítica' y 'El programa de Ana Rosa' respectivamente en Telecinco y el 11,4% de 'Espejo Público' en Antena 3.

Así, Silvia Intxaurrondo y su equipo certificaron, una vez más, su posición de dominio, prácticamente hegemónico, sobre la competencia más directa al colocarse a distancias muy significativas. Por su lado, Ana Rosa fue líder entre las cadenas comerciales en su pulso con Griso desde Ceuta, pues ambas comunicadoras se desplazaron a la ciudad autónoma para abrir temporada dando cobertura a la crisis migratoria.

Posteriormente, 'Mañaneros 360', con Jesús Cintora y Adela González al frente, recogió el testigo manteniendo sus registros habituales. Con un destacado 15,7% de share, sostuvo el liderazgo absoluto sobre 'El programa de Ana Rosa' (13,7%), 'Vamos a ver' (9,9%) y 'Espejo Público' (11,4%). 

Con todo, la franja matinal (de 07:00 a 14:00 horas) se resolvió claramente a favor de La 1 de RTVE con un fuerte 17,5% de cuota de pantalla frente al 12,2% de Antena 3 y el 11,4% que cosechó Telecinco. Unas cifras elocuentes que invitan a barruntar que el nuevo curso no arrojará cambios en el tablero de juego que se disputan Silvia Intxaurrondo, Ana Rosa Quintana y Susanna Griso.

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Sobre la firma

Pedro Jiménez

Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.

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