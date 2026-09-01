Así se saldó el primer choque en audiencias de Silvia Intxaurrondo desde TVE con Ana Rosa Quintana y Susanna Griso

Este lunes, 31 de agosto, arrancó el curso televisivo para los magacines matinales con el primer round entre Silvia Intxaurrondo, Ana Rosa Quintana y Susanna Griso. La periodista, ya incorporada a las mañanas de La 1 de TVE desde hace semanas, se enfrentó nuevamente a las principales caras de las cadenas privadas.

Y esa primera rivalidad de la incipiente temporada televisiva se saldó con una victoria aplastante para 'La hora de La 1' con un poderoso 21,5% de cuota de pantalla frente al 13,9% y 13,7% que promediaron 'La mirada crítica' y 'El programa de Ana Rosa' respectivamente en Telecinco y el 11,4% de 'Espejo Público' en Antena 3.

#LaHora31A con @SIntxaurrondo sigue con sus datazos habituales



☕️ 21.5% de share y 366.000 espectadores de media



☕️ LÍDER ABSOLUTO en su franja de emisión con +83.2% de plusvalías frente a La1 en el día#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/So5rvm22Eb — Dos30' (@Dos30TV) September 1, 2026

Así, Silvia Intxaurrondo y su equipo certificaron, una vez más, su posición de dominio, prácticamente hegemónico, sobre la competencia más directa al colocarse a distancias muy significativas. Por su lado, Ana Rosa fue líder entre las cadenas comerciales en su pulso con Griso desde Ceuta, pues ambas comunicadoras se desplazaron a la ciudad autónoma para abrir temporada dando cobertura a la crisis migratoria.

Vuelve @anarosaq a #ElProgramaDeAR31A en la mañana de @telecincoes LÍDER de las cadenas comerciales con un 13.7%, 307.000 y 1.147.000 espectadores únicos



🔵 +70.2% de plusvalías



🔵 10.3% de aportación#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/w76uSUsxRf — Dos30' (@Dos30TV) September 1, 2026

Posteriormente, 'Mañaneros 360', con Jesús Cintora y Adela González al frente, recogió el testigo manteniendo sus registros habituales. Con un destacado 15,7% de share, sostuvo el liderazgo absoluto sobre 'El programa de Ana Rosa' (13,7%), 'Vamos a ver' (9,9%) y 'Espejo Público' (11,4%).

Con todo, la franja matinal (de 07:00 a 14:00 horas) se resolvió claramente a favor de La 1 de RTVE con un fuerte 17,5% de cuota de pantalla frente al 12,2% de Antena 3 y el 11,4% que cosechó Telecinco. Unas cifras elocuentes que invitan a barruntar que el nuevo curso no arrojará cambios en el tablero de juego que se disputan Silvia Intxaurrondo, Ana Rosa Quintana y Susanna Griso.