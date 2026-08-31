RTVE aclara el día de regreso de 'La Revuelta' a la parrilla de La 1 y afila su sátira en la promo de su tercera temporada

'La Revuelta' de David Broncano ya ha puesto fecha al estreno de su tercera temporada con el regreso de todo el equipo tras las vacaciones de verano. Será el próximo lunes 7 de septiembre a las 21:45 horas tal y como ya anuncia TVE en una nueva promo después de la primera que lanzó con el presentador mostrando el nuevo teatro en el que se realizará el programa.

"La Revuelta vuelve muy pronto y viene cargada de novedades", empieza diciendo la voz en off de la cadena. "Nuevo teatro, nuevos contenidos, nuevas actuaciones musicales, nuevos calcetines para todo el equipo. Nuevas novedades", prosigue avanzando en este vídeo que mantiene el espíritu desenfadado del formato producido por Encofrados Encofrasa y El Terrat.

Es justo después cuando llega la gran ironía de la promo del regreso de 'La Revuelta'. "Además de los clásicos colaboradores y colaboradoras que nos harán reír, pensar y distraernos de los escándalos del Gobierno", sentencia la voz en off de TVE mientras se ven imágenes superpuestas y efectos visuales que podríamos utilizar todos con un PowerPoint.

De esta manera, 'La Revuelta' estrenará temporada el 7 de septiembre, la misma fecha en la que está previsto que regresen también 'El Hormiguero' de Pablo Motos y 'El Intermedio' de El Gran Wyoming pues otro de sus rivales, 'Horizonte' con Iker Jiménez vuelve este mismo lunes 31 de agosto con un especial desde Ceuta mientras que 'First Dates' lleva todo el verano ofreciendo nuevos programas en Telecinco.

🥁🥁🥁 VIENE CARGADA DE NOVEDADES...



Nuevo teatro, nuevos contenidos, nuevas actuaciones musicales...



📍 @LaRevuelta_TVE - con @davidbroncano - el lunes 7 DE SEPTIEMBRE 💫 NUEVA TEMPORADA 💫 en @La1_tve. https://t.co/rfBH8Gnr2Z pic.twitter.com/ojcsaeYZgQ — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) August 31, 2026

'La Revuelta' estrena teatro en su tercera temporada

Como decimos, la gran novedad de la nueva temporada de 'La Revuelta' será su decorado. Y es que el programa de Broncano cambiará del Teatro Príncipe Gran Vía en el que se realizaba el formato desde la etapa de 'La Resistencia' en Movistar Plus por el Teatro Albéniz, que se sitúa muy cerca de la Puerta del Sol de Madrid.

Se trata de un teatro mucho más grande con capacidad para 898 espectadores frente a los 600 que cabían en la ubicación anterior. Esto permitirá que haya mucho más público cada día presenciando las grabaciones del formato que se seguirán haciendo de lunes a jueves por la tarde.