Muere Francesc Garrido, actor de 'Sé quién eres', 'Gran reserva' o 'La novia gitana', a los 56 años de edad

El mundo del cine, la televisión y el teatro se vuelven a teñir de luto con la muerte del actor Francesc Garrido a los 56 años de edad por un problema del corazón según han avanzado fuentes de su entorno a el diario El País. Una repentina muerte que provoca que varios de sus últimos trabajos todavía no hayan visto la luz.

Así, el actor al que conocimos gracias a series como 'El tiempo entre costuras', 'Sé quién eres', 'Gran reserva' o 'La novia gitana' tenía varios proyectos por estrenar como la serie 'Todo lo necesario', que verá la luz en Movistar Plus en 2027 así como 'Sira', la secuela de 'El tiempo entre costuras' que también llegará al catálogo de atresplayer en los próximos meses.

Nacido en Barcelona el 7 de septiembre de 1969, Francesc Garrido debutó en el teatro en 1990 con la obra 'Alfons Quart' mientras que su primer trabajo en televisión le llegó en 1996 con la serie de TV3, 'Estació d’enllaç'. Tres años después se estrenó en el cine con la película 'La ciudad de los prodigios'.

El intérprete catalán se formó en el Institut del Teatre y en la London Academy of Music and Dramatic Art (Lamda) y a lo largo de su carrera pudo interpretar a personajes de diferentes registros y géneros en las más de 20 obras de teatro, 19 series y más de 30 películas que realizó tanto con papeles protagonistas como secundarios.

Francesc Garrido, un actor con una dilatada trayectoria en cine, teatro y televisión

A lo largo de su prolífica trayectoria participó en películas como 'Te doy mis ojos' de Icíar Bollaín y 'Mar adentro' de Alejandro Amenábar así como '25 kilates' de Patxi Amezcua o 'Alatriste' de Agustin Díaz Yanes. Este mismo año había estrenado 'Balandrau, viento salvaje', dirigida por Fernando Trullols. Mientras que en los escenarios participó en proyectos como 'El rey Lear', 'Coriolano' y 'La tempestad' de William Shakespeare; 'Casa de muñecas', de Henrik Ibsen dirigida por Rafel Duran.

Mientras que en la pequeña pantalla, Francesc Garrido participó en varias series de TV3 hasta que dio el salto a nivel nacional con papeles en 'Los hombres de Paco' o 'Isabel'. Pero fue en 'Gran reserva' donde empezó a tener un papel más principal hasta que Telecinco le fichó para ser el protagonista principal de 'Sé quién eres' junto a Blanca Portillo y Álex Monner, entre otros.

Posteriormente, el actor catalán participó en otras ficciones como 'Días de navidad', 'Jaguar' y Clanes en Netflix así como en la saga de 'La novia gitana' en Atresplayer, que es además uno de sus últimos trabajos de ficción que pudo estrenar en vida.