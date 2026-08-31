Ana Rosa Quintana muestra la gran incertidumbre en Telecinco con Joaquín Prat y 'El Tiempo Justo' y lanza un recado

Ana Rosa Quintana está de vuelta. Este lunes, 31 de agosto, la presentadora ha regresado a las mañanas de Telecinco tras sus vacaciones y lo hace dispuesta a recuperar el liderazgo perdido en favor de Silvia Intxaurrondo. En plena crisis migratoria en Ceuta, la periodista se ha desplazado hasta la ciudad para conocer de primera mano cómo está el ambiente.

Y en una entrevista con El Confidencial, Ana Rosa se sincera sobre la crisis de audiencia que atraviesa Telecinco y sobre otros temas de actualidad. Respecto a la pérdida de liderazgo en las mañanas, la comunicadora cree que la audiencia "no es la misma en términos absolutos porque hay más cadenas. No estamos solos en este mundo. Cada vez hay más competencia y una tendencia de cadena que está recuperándose… son muchos factores".

Respecto a fiascos importantes como 'El show de Paz' o 'Amor… lo que surja', la presentadora los achaca al cambio de línea editorial. "Cuando hay un cambio de línea editorial siempre es complicado y la televisión necesita muchísimo tiempo. Es que parece que empieza un programa y al día siguiente queremos tener audiencia. Y los programas que duran, y el mío es un ejemplo de ello, son programas que crean hábito, que te crean costumbre y hay que aguantar. Le pasó a Antena 3 en su momento y ahora le está pasando a Telecinco", asegura.

También atribuye su pérdida de liderazgo en favor de TVE a que la cadena pública carece de publicidad: "Tú si tienes casi un 30% de ocupación publicitaria, no es lo mismo que si no tienes nada". Además de presentar las mañanas de Telecinco, Ana Rosa es empresaria. Su productora, Unicorn Content, es la encargada de programas como 'El tiempo justo' o 'Fiesta'. Precisamente sobre el magacín vespertino de Joaquín Prat también se ha pronunciado en esta entrevista.

Ana Rosa Quintana se pronuncia sobre el futuro de Joaquín Prat: "Eso me gustaría saber a mí"

Por el momento se desconoce qué pasará con 'El tiempo justo' y de regresar a Telecinco, cuándo lo hará y en qué horario. Algo que desconoce la propia Ana Rosa: "Eso me gustaría saber a mí. Que yo sepa, todavía no se ha decidido la programación. Yo soy una productora que hago programas, pero no hago la programación ni tengo responsabilidades de ese tipo. No lo sé, no sabemos, no nos han dicho nada. De cualquier manera, Joaquín es un presentador de la cadena que ha renovado un contrato hace nada y que estará en la tarde o en otro sitio porque es un valor seguro para Mediaset".

Del mismo modo que defiende la labor de Joaquín Prat, la comunicadora madrileña también saca pecho de las audiencias que ha hecho 'Fiesta' este verano: "Ha tenido un verano glorioso. Ha hecho unas audiencias espectaculares y es un programa que dura cinco horas. 'Fiesta' es un programa muy consolidado que nos da muchísima alegría. Y ahora vuelve Emma, pero lo han hecho fenomenal en verano".

Ana Rosa también tiene unas palabras para Iker Jiménez, cuyo programa, 'Horizonte', que se emite de lunes a jueves en Cuatro, sigue teniendo un gran éxito de audiencias: "Somos periodistas. De momento hay una necesidad de información social, política, económica, e Iker, que es un periodista estupendo, está contando lo que ocurre. Lo hace maravillosamente. Yo estoy contentísima de que Iker esté haciendo 'Horizonte' y 'Cuarto Milenio'.

Ana Rosa opina sobre los cambios de rostros en TVE

Sobre su relación actual con Jorge Javier Vázquez, reconoce que "es distante, pero no emocionalmente. Es que no coincidimos. Es que él va a otras horas y además está pluriempleado, pero bien, tenemos una buenísima relación. Hemos tenido nuestras crisis, pero como todas las parejas, y hemos tenido grandes reconciliaciones". También deja claro que no ha visto a Jesús Cintora como presentador de 'Mañaneros' en TVE, en sustitución de Javier Ruiz: "No he visto nada".

Aunque defiende los cambios que ha habido en la cadena pública: "Me parece lo normal en esta profesión que si un presentador se va pongan a otro. Que haya movimiento de periodistas, redactores. Es sano, es bueno. Como periodista estoy contenta de que haya movimientos, cambios, nuevas cadenas, nuevos periódicos, nuevos digitales… Son buenísimas noticias para los periodistas".

Entre estos cambios en TVE está el salto de Esther Palomera de colaboradora a presentadora de 'Malas Lenguas' junto a Gonzalo Miró. Precisamente Ana Rosa ha compartido muchas tertulias con Esther, a la que define como su "amiga". De hecho, revela que fue ella misma la que la llamó para contarle su nuevo reto profesional: "Me llamó, me contó y le deseo que le vaya fenomenal porque la quiero". Aunque es consciente de que "tenemos opiniones distintas en muchísimos temas, no tiene nada que ver con nuestro cariño y nuestra relación personal".

El dardo de Ana Rosa a Pedro Sánchez por la crisis en Ceuta

Sobre lo que prefiere no mojarse es sobre La Séptima, la nueva cadena que llegará el próximo 5 de noviembre. "No te puedo decir porque todavía no ha salido, ya te contaré cuando salga. De todas formas, jamás opino de los compañeros ni del resto de cadenas. Los respeto por encima de todo", afirma. Además, deja claro que tiene numerosos amigos en la profesión: "Iker Jiménez y Carmen Porter, Jorge Javier, Patricia Pardo, Joaquín Prat… todos los presentadores que están ahora en Mediaset no son solo compañeros, también son amigos".

En cuanto a su ideología política, que muchos achacan a la derecha, Ana Rosa asegura que "si llega un partido de izquierda sensato, volveré a votar a la izquierda. Esta manía de etiquetar a la gente de por vida…". Y, aunque no dice a quién votará en las próximas elecciones, sí que tiene claro a quién no votará: "No sé si España necesita un cambio de Gobierno, lo que sí sé es que España necesita unas elecciones y que la gente decida". Y finaliza la entrevista con un dardo a Pedro Sánchez por la crisis en Ceuta: "Hemos echado mucho de menos a un presidente del Gobierno cuando ha habido una invasión en el territorio europeo y en nuestro país".