Así se ha despedido Paz Padilla de 'El show de Paz' tras su cancelación en Telecinco con un elocuente mensaje final

Apenas dos meses es lo que ha durado 'El show de Paz' en la parrilla de Telecinco. Este domingo, 30 de agosto, Paz Padilla ha puesto fin al programa con un reivindicativo discurso en el que se ha mostrado muy orgullosa del trabajo desempeñado, tanto por ella como por todo su equipo.

El magacín vespertino, que ha precedido a 'Fiesta' los sábados y los domingos durante la temporada estival, no ha cumplido con las expectativas de la cadena. Su share ha oscilado entre el 6,1% y el 8,1%, unos datos muy flojos que han dado pie a su cancelación. A partir del próximo sábado, 'Fiesta' retomará su horario habitual (de 16 a 20h), ocupando así toda la franja vespertina.

Durante la última entrega, Paz Padilla ha recibido la visita del bailarín y coreógrafo Poty Castillo, con el que ha hablado de su extensa trayectoria profesional. Antes de finalizar, la presentadora ha dado paso a un vídeo con los mejores momentos de estos dos meses. Y, a continuación, visiblemente emocionada y mirando a cámara, ha pronunciado unas palabras de despedida.

"Quiero decir algo antes de despedir el programa, algo que aprendí de Buda. Buda decía que no basta con tener algo bueno que decir, hay que saber cuándo decirlo, cómo decirlo y encontrar el lugar adecuado para que pueda ser escuchado. Hoy termina 'El show de Paz'. Durante este verano hemos intentado hacer algo diferente, entretener, hacer reír, pero también dar visibilidad a las injusticias, hablar de quienes muchas veces no tienen voz y recordar que la televisión también puede servir para hacer el bien", ha empezado diciendo la cómica gaditana, sacando pecho de la labor social del programa.

La reflexión final de Paz Padilla con dardo a los haters

Pero, además, también ha habido lugar para la autocrítica: "¿Lo he hecho todo bien? Pues seguramente no, pero lo que no me cabe duda es que todos hemos puesto lo mejor de nosotros. Un equipo maravilloso, muchas horas de trabajo, ilusión y muchísimo corazón". De esta forma, reconocía que todo no ha sido perfecto, que han tenido fallos, pero, aún así, defendía el trabajo realizado durante estos dos meses de emisión.

"Quizá acertamos en el qué, el aprendizaje esté en preguntarnos el cómo, el dónde y el cuándo. Porque una buena intención no siempre garantiza el resultado. También hay que encontrar el lugar, el lenguaje y el momento adecuado. Pero hay algo de lo que estoy segura, lo intentamos desde el amor, y de eso yo sí me siento profundamente orgullosa", ha continuado diciendo Paz Padilla, con la voz quebrada por la emoción.

Antes de concluir, Paz Padilla lanzaba una reflexión, directamente dirigida a los haters: "Este programa nos ha hecho pensar y hemos aprendido que antes de juzgar a una persona, tenemos que ponernos en sus zapatos". A continuación, ha dado las gracias "a Mediaset, a este equipo que me ha acogido con tanto cariño, y, en especial, a todos los que habéis venido a contar vuestra historia".

"Dicen que Dios nos cría y el viento nos amontona. Espero que algún día sople a favor y nos vuelva a unir. Y como decía mi abuela, 'si mañana no estoy que continúe la fiesta'", ha concluido Paz Padilla, tras lo cual, ha recibido un ramo de flores de parte del equipo, poniendo así punto y final a esta breve aventura en las tardes de Telecinco.