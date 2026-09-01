El conmovedor último adiós de Adriana Ugarte a Francesc Garrido, con quien compartió rodaje para la secuela de 'El tiempo entre costuras'

Este lunes, 31 de agosto, ha fallecido el actor catalán Francesc Garrido a los 56 años. Su muerte ha causado un gran estupor y una profunda tristeza entre los que tuvieron la oportunidad de compartir escena con él, como es el caso de Adriana Ugarte, con la que coincidió en la serie de Antena 3 'El tiempo entre costuras'.

La actriz ha querido despedirse de su amigo con una desgarradora carta publicada en su perfil de Instagram. Junto a una fotografía tomada en Tánger, la ciudad en la que ambos se conocieron hace 13 años durante el rodaje de la ficción y donde volvieron a encontrarse hace unos meses, Adriana Ugarte emociona con sus conmovedoras palabras hacia su compañero.

"No quiero creer que te has ido, Francesc. Podría decir millones de cosas de ti y me quedaría corta", comienza escribiendo la intérprete en su post. Muy emocionada, recuerda que "eras la única persona que me llamaba Ugarte. Me lo decías con tu voz. Con esa voz que me traía de vuelta a la tierra y con esos ojos que me gritaban 'calma, aquí estás a salvo'".

Acto seguido, Adriana Ugarte enumera sus numeras virtudes: "Tenías muchos dones. Uno de los más excepcionales era convertir un día caótico, imposible, desalmado, en el mejor día de tu vida. En la mejor oportunidad para hacer algo único que no olvidarías jamás. Nunca he conocido a alguien que escuchara como tú. Escuchabas con todo el cuerpo. Con toda la piel. No he conocido a nadie que amara tanto las palabras. Daba igual lo que dijeras. Un buenos días en tu boca era una obra de arte".

"Y esa manera de mirar, de observar todo como si fuera la primera vez. Un lugar, una comida, una persona. Lo celebrabas todo. Celebrabas la vida de cada cosa. Y en ese abrazo incondicional al todo de cada ser nos hacías sentir valiosos, nobles y vitales", prosigue Adriana Ugarte, antes de recordar cómo fue su último encuentro con Francesc Garrido, hace tan solo unos meses. Un encuentro que tuvo como escenario Tánger, la ciudad en la que se conocieron.

Adriana Ugarte recuerda su último encuentro con Francesc Garrido

"Hace pocos meses compartimos una charla en la ciudad en la que te conocí hace trece años. En Tánger. Te hablaba de la familia, de nuestros animales, de mis miedos. Tú escuchabas en silencio, mirabas al cielo como preguntando algo y luego sonreías y te reías bajito sorprendido. Y yo me sentía en calma. Porque si tú estabas presente, el mundo entero podía estar tranquilo. Porque pisabas con amor, pisabas con sorpresa, pisabas con dignidad, con respeto, pisabas con talento y generosidad, pisabas con misterio. Con el misterio del alma. De un alma inmensa", continúa la actriz.

Adriana Ugarte acaba su conmovedora carta con un: "Gracias por tanto. Te echo mucho de menos. Te quiero mucho, maestro. Todo mi amor a tu familia", concluye, junto al emoticono de un corazón rojo. La muerte de Francesc Garrido, a causa de un problema cardiaco, ha tenido lugar cuando tenía pendiente de estreno varios proyectos, entre los que se encuentra la miniserie 'Sira', continuación de 'El tiempo entre costura', ficción basada en la novela homónima de María Dueñas.