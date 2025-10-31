Filtran las primeras imágenes de Adriana Ugarte y Rubén Cortada en su reencuentro en 'Sira' 14 después

Hace algo más de un mes que Atresmedia confirmó en el marco del Festival de Cine de San Sebastián que prepara la adaptación de 'Sira', la continuación de 'El tiempo entre costuras'. Así, el grupo se ha vuelto a aliar con Netflix y con Buendía Estudios para llevar a cabo esta nueva ficción que contará de nuevo con Adriana Ugarte como protagonista.

'Sira' empezará su rodaje próximamente. Pero previo a ello, tres de sus protagonistas se han reencontrado 12 años después del final de 'El tiempo entre costuras'. Así, la cuenta oficial de Buendía Estudios en Instagram ha mostrado el reencuentro entre Adriana Ugarte, Peter Vives y Rubén Cortada.

Y es que Adriana Ugarte, Rubén Cortada y Peter Vives volverán a encabezar el reparto de 'Sira' retomando sus papeles de Sira Quiroga, Ramiro Arribas y Marcus Logan en la adaptación de la novela de María Dueñas publicada en 2021 y que cuenta con cerca de un millón de ejemplares vendidos en España y América Latina actualmente.

"Aquí estamos catorce años después. Vuelvo a meterme bajo la piel de este personaje tan bello y tener la suerte de coincidir otra vez con personajes, con actores a los que amo tanto", empieza confesando Adriana Ugarte en este vídeo antes de ser sorprendida por los otros protagonistas de 'El tiempo entre costuras' y que volverán a acompañarla en 'Sira'.

Nada más verles, Adriana Ugarte no duda en levantarse de su asiento para tirarse en brazos de sus compañeros, Rubén Cortada y Peter Vives. "Es como que no ha pasado el tiempo, Adriana está exactamente igual, tiene la misma energía jovial", asevera Peter Vives. "Cuando hemos empezado a leer el texto y el guion es como la ficción, que no ha pasado tanto tiempo", añade el actor.

"Nos tenemos mucho cariño, y nada es un placer siempre volver a proyectos así de tanta calidad. Un beso y un saludo de parte de Ramiro Arribas, de Rubén Cortada y esperando que salga y que lo podáis disfrutar", reconoce por su parte el actor cubano. "Un beso muy grande y acompañadnos en el proceso", termina diciendo Adriana Ugarte.

Así es 'Sira', la continuación de 'El tiempo entre costuras'

La serie continuará el viaje de la carismática Sira Quiroga (Adriana Ugarte), ahora convertida en una mujer independiente y cosmopolita que se enfrenta a nuevos y peligrosos desafíos en un mundo tremendamente convulso.

La Segunda Guerra Mundial llega a su fin. Por tanto, la protagonista deja de colaborar con el Servicio Secreto Británico y comienza una nueva vida con Marcus (Peter Vives). Pero a punto de ser madre, un trágico suceso lo cambia todo.

Para sobrevivir y sacar a su hijo adelante, Sira se verá obligada a tener que reinventarse nuevamente. En esta continuación de 'El tiempo entre costuras' entran en escena cuatro ciudades, dos importantes misiones y una nueva vocación.

La cautivadora trama, que bebe del drama histórico y el género de espías, nos trasladará a Jerusalén, Londres, Madrid y, por supuesto, Tánger (Marruecos), excepcionales testigos de una época muy turbulenta como es el final de la Segunda Guerra Mundial; donde Sira, como agente infiltrada, se manejará entre el glamour de las altas esferas, los entresijos de los medios de comunicación y las conspiraciones políticas.