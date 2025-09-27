Así es lo nuevo de 'El tiempo entre costuras' que preparan Atresmedia y Netflix: reparto y trama

Hace unos meses, saltó la noticia de que Atresmedia estaba preparando 'Sira', la continuación de la histórica serie 'El tiempo entre costuras', basada en la novela homónima de María Dueñas, que ejerce de productora ejecutiva creativa del proyecto.

Y este martes, se anunciaba oficialmente su próximo estreno en el Festival de San Sebastián, en un evento con la prensa, al que acudió El Televisero, en el que se presentaron las nuevas apuestas que llegan a la plataforma Atresplayer en el último trimestre de 2025 y las que se van a lanzar y desarrollar también en 2026.

'Sira', novela publicada en 2021, obtuvo una magnífica aceptación por parte de los lectores, con cerca de un millón de ejemplares vendidos en España y América Latina actualmente. Las traducciones internacionales han sido numerosas, incluyendo el inglés, francés, italiano, holandés y árabe.

Esto, sumado al éxito que obtuvo 'El tiempo entre costuras' en Antena 3 y al fenómeno en el que se ha convertido en su segunda ventana en Netflix, ha empujado a que Atresmedia y la plataforma hayan alcanzado un acuerdo para su producción, de la mano de la factoría audiovisual Buendía Estudios.

'Sira' prevé su rodaje a finales de 2025 y su lanzamiento en 2026. Se emitirá en Atresmedia a través de Atresplayer premium y Antena 3 y, posteriormente, estará disponible en Netflix en España y en varios territorios internacionales, con la ambición de convertirse en un evento global siguiendo los pasos de su predecesora.

En cuanto a su reparto, la gran noticia es que Adriana Ugarte volverá a ponerse en la piel, como no podía ser de otro modo, de Sira Quiroga, el personaje que tanto conquistó a la audiencia en 'El tiempo entre costuras'. Además, retoman sus papeles Peter Vives, Rubén Cortada, Carlos Santos y Elvira Mínguez encabezando el elenco artístico principal de esta secuela de 'El tiempo entre costuras'.

Así es 'Sira', la continuación de 'El tiempo entre costuras'

La serie continuará el viaje de la carismática Sira Quiroga (Adriana Ugarte), ahora convertida en una mujer independiente y cosmopolita que se enfrenta a nuevos y peligrosos desafíos en un mundo tremendamente convulso.

La Segunda Guerra Mundial llega a su fin. Por tanto, la protagonista deja de colaborar con el Servicio Secreto Británico y comienza una nueva vida con Marcus (Peter Vives). Pero a punto de ser madre, un trágico suceso lo cambia todo.

Para sobrevivir y sacar a su hijo adelante, Sira se verá obligada a tener que reinventarse nuevamente. En esta continuación de 'El tiempo entre costuras' entran en escena cuatro ciudades, dos importantes misiones y una nueva vocación.

La cautivadora trama, que bebe del drama histórico y el género de espías, nos trasladará a Jerusalén, Londres, Madrid y, por supuesto, Tánger (Marruecos), excepcionales testigos de una época muy turbulenta como es el final de la Segunda Guerra Mundial; donde Sira, como agente infiltrada, se manejará entre el glamour de las altas esferas, los entresijos de los medios de comunicación y las conspiraciones políticas.

'Sira' apunta a convertirse en uno de los títulos estrella de Atresmedia y Netflix. Hay que recordar que 'El tiempo entre costuras' reunió entre 2013 y 2014 a una media de 5 millones de espectadores y un 25% de cuota de pantalla en Antena 3. Un auténtico hito televisivo.