Atresmedia muestra las primeras imágenes de 'Sira', la secuela de 'El tiempo entre costuras', 14 años después

Es posiblemente uno de los estrenos de ficción más esperados de 2026. Y es que 14 años después del gran éxito de 'El tiempo entre costuras', Antena 3 ha empezado a calentar la llegada de su secuela mostrando las primeras imágenes de 'Sira'.

Por ahora, la continuidad de la serie protagonizada por Adriana Ugarte, Rubén Cortada y Peter Vives no tiene fecha de estreno. Cabe recordar que primero verá la luz como es habitual en atresplayer y posteriormente se podrá ver en abierto en Antena 3 y después también dará el salto a Netflix.

Inspirada en la novela homónima de María Dueñas, 'Sira' es la secuela de uno de los mayores éxitos de Atresmedia en los últimos tiempos. Protagonizada de nuevo por Adriana Ugarte, que retoma su papel como Sira Quiroga, la producción promete transportar de nuevo a los espectadores a un viaje lleno de emoción, intriga, moda y aventura a través de un momento histórico apasionante: el fin de la Segunda Guerra Mundial.

En esta nueva etapa, Sira se enfrenta a un mundo en plena posguerra, donde deberá reinventarse una vez más para sobrevivir. Desde Jerusalén hasta Londres o Madrid, la protagonista se verá envuelta en un entramado de secretos y misiones que pondrán a prueba su inteligencia, su valentía y su corazón.

El rodaje de 'Sira' continúa en distintas localizaciones nacionales e internacionales que recrearán los escenarios históricos en los que transcurre la trama; como Madrid, Bizkaia y Marruecos. La ficción combinará de nuevo drama, romance y espionaje y mantendrá la cuidada ambientación y la calidad visual que caracterizaron a 'El tiempo entre costuras'.

Junto a Adriana Ugarte, se mantienen al frente del reparto de 'Sira' los actores Peter Vives, Rubén Cortada, Carlos Santos, Carlos Olalla y Francesc Garrido, que retomarán sus personajes de 'El tiempo entre costuras'. El elenco se completa con las colaboraciones especiales de Elvira Mínguez, Darío Grandinetti y Cecilia Suárez así como la incorporación de Jeremy Neumark Jones, Borja Luna, Orla O’Leary, Kathleen Gati, Melina Matthews, Sharon Mann y Sue Flack.

Así es 'Sira', la continuación del fenómeno 'El tiempo entre costuras'

Adriana Ugarte en 'Sira'

En ‘Sira’, la Segunda Guerra Mundial llega a su fin y la protagonista deja de colaborar con el Servicio Secreto Británico y comienza una nueva vida con Marcus. Pero a punto de ser madre, un suceso lo cambia todo. Para sobrevivir y sacar a su hijo adelante, Sira vuelve a reinventarse. Cuatro ciudades, dos misiones y una nueva vocación.

Una cautivadora trama que bebe del drama histórico, y el género de espías nos traslada a Jerusalén, Londres, Madrid y Tánger, excepcionales testigos de una época convulsa – el final de la Segunda Guerra Mundial – y donde Sira, como agente infiltrada, se maneja entre el glamour de las altas esferas, los entresijos de los medios de comunicación y las conspiraciones políticas.

Imagen de 'Sira', la continuidad de 'El tiempo entre costuras'

Adriana Ugarte y Peter Vives en 'Sira'

Imagen de 'Sira'