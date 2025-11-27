Atresmedia y Netflix ponen en marcha 'Sira', la segunda parte de 'El Tiempo entre Costuras', y este es su reparto definitivo

'Sira', la continuación de 'El Tiempo entre Costuras', la serie inspirada en la novela homónima de María Dueñas que se convirtió en un auténtico fenómeno televisivo y cultural en 2013, ya ha arrancado su rodaje tal y como ha anunciado Atresmedia. Es la nueva apuesta de ficción para el prime time de Antena 3 en 2026, que previamente se estrenará en exclusiva en la plataforma Atresplayer y que está inspirada también en la novela homónima de la citada escritora.

Como no podía ser de otro modo, estará protagonizada de nuevo por Adriana Ugarte, que retoma su papel como Sira Quiroga. La producción promete transportar de nuevo a los espectadores a un viaje lleno de emoción, intriga, moda y aventura a través de un momento histórico apasionante, el fin de la Segunda Guerra Mundial, preservando la cuidada ambientación y la calidad visual que caracterizaron a 'El tiempo entre costuras'.

En esta nueva etapa, Sira se enfrenta a un mundo en plena posguerra, donde deberá reinventarse una vez más para sobrevivir. Jerusalén, Londres o Madrid será algunos de los escenarios en los que la protagonista se verá envuelta en un entramado de secretos y misiones que pondrán a prueba su inteligencia, su valentía y su corazón. La grabación de 'Sira' tendrá lugar en distintas localizaciones nacionales e internacionales que recrearán los escenarios históricos en los que transcurre la trama como Madrid, Bizkaia y Marruecos.

Además de Adriana Ugarte, retoman sus papeles otros rostros míticos como Peter Vives, Rubén Cortada, Carlos Santos, Carlos Olalla y Francesc Garrido. El elenco se completa con las colaboraciones de Elvira Mínguez, Darío Grandinetti y Cecilia Suárez. Además, habrá incorporaciones internacionales como la de Jeremy Neumark Jones, Borja Luna, Orla O’Leary, Kathleen Gati, Melina Mathews, Sharon Mann y Sue Flack.

En 'Sira', producción original de Buendía Estudios con la participación de Atresmedia y Netflix (donde tendrá una segunda vida), María Dueñas ejerce como productora ejecutiva creativa. La adaptación literaria corre a cargo de Tatiana Rodríguez y estará dirigida por Marina Seresesky y Olga Osorio.

Así es 'Sira', la continuación del fenómeno 'El tiempo entre costuras'

En 'Sira', la Segunda Guerra Mundial llega a su fin y la protagonista deja de colaborar con el Servicio Secreto Británico y comienza una nueva vida con Marcus. Pero a punto de ser madre, un suceso lo cambia todo. Para sobrevivir y sacar a su hijo adelante, Sira vuelve a reinventarse.

Cuatro ciudades, dos misiones y una nueva vocación. Una cautivadora trama que bebe del drama histórico, y el género de espías nos traslada a Jerusalén, Londres, Madrid y Tánger, excepcionales testigos de una época convulsa –el final de la Segunda Guerra Mundial– y donde Sira, como agente infiltrada, se maneja entre el glamour de las altas esferas, los entresijos de los medios de comunicación y las conspiraciones políticas.