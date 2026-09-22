Euprepio Padula dice lo que muchos piensan de Jorge Javier tras su sonada pulla a Ana Rosa por su dominio en Telecinco

Jorge Javier Vázquez regresó el pasado 7 de septiembre a Telecinco tras el parón veraniego de 'El diario de Jorge'. Y lo hizo con más fuerza que nunca, lanzando dardos a diestro y siniestro por el rumbo que está siguiendo Mediaset debido a la ideología de numerosos programas de la cadena.

Sin embargo, este lunes 21 de septiembre, el presentador ha ido todavía más allá al señalar directamente a Ana Rosa Quintana por el 'monopolio' de su productora, Unicorn Content, en la programación diaria de Telecinco. Y es que, desde este mismo lunes, Unicorn produce toda la parrilla matinal de la cadena entre las 8:00 y las 15:00 horas. Primero con 'La mirada crítica' de Ana Terradillos, después con 'El programa de Ana Rosa', para seguir con 'El tiempo justo' con Joaquín Prat y finalmente 'Vamos a ver', conducido por Patricia Pardo.

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Tras los informativos, la productora toma nuevamente el control con 'El verano se mueve', el programa presentado por Ion Aramendi entre las 15:50 y las 18:00 horas. A esto habría que sumar las cuatro horas de duración de 'Fiesta' los sábados y los domingos. Por todo ello, Jorge Javier no ha dudado en utilizar el altavoz que le proporciona 'El diario' para asestar un contundente palo a su compañera de cadena.

"Muy buenas tardes. Bienvenidos a 'El diario de Jorge'. Son casi las seis de la tarde, las cinco de la tarde en Canarias, y estamos en estos momentos viviendo un momento histórico en Mediaset. A esta hora de la tarde, este es el primer programa que no produce Ana Rosa Quintana", ha soltado el catalán, antes de añadir: "Aquí estamos. Hecho histórico eh, hecho histórico".

Euprepio Padula aplaude el dardo de Jorge Javier a Ana Rosa

Este dardo dardo de Jorge Javier Vázquez a la presentadora de 'El programa de AR' ha sido muy aplaudido por los usuarios de las redes sociales, entre los que se encuentra Euprepio Padula. A través de su cuenta de X, el analista y colaborador habitual de RTVE, ha ensalzado la "valentía" de su colega de profesión.

"¡Qué grande, Jorge Javier Vázquez!", ha empezado aplaudiendo Euprepio Padula. A lo que añade: "Parece IA pero valentÍA de decir las cosas como las piensa". Aunque esta no es la primera vez que el de Badalona da su opinión sobre el rumbo que está siguiendo Mediaset. Ya lo hizo hace quince días, en su regreso a las tardes de Telecinco tras el parón veraniego de su programa.

¡Qué grande @jjaviervazquez! Parece IA pero valentÍA de decir las cosas como las piensa. pic.twitter.com/53DXPblzq6 — Euprepio Padula (@EuprepioPadula) September 21, 2026

Antes de arrancar 'El diario de Jorge', durante su conexión con Ion Aramendi, el comunicador bromeó asegurando que se vio obligado a volver de vacaciones porque la cadena tenía demasiada testosterona y heterosexualidad: "La verdad es que me habéis obligado a volver porque de verdad nunca había visto tanta heterosexualidad en Telecinco, en Mediaset y he dicho tengo que volver. Vuelve Jorge Javier Vázquez, vuestro marica de confianza".

Pero lejos de quedarse ahí, poco después lanzó un dardo a la actual línea editorial de Mediaset por espacios como 'El programa de Ana Rosa', 'Horizonte' o 'En boca de todos', cada vez más escorados hacia la derecha. Tras dar la bienvenida a la audiencia, Jorge Javier espetó: "En un momento en el que hay tantísimos programas en este grupo en los que se habla de que se rompe España, no os preocupéis que en este programa la vamos a coser, cada tarde".