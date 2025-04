Pablo Motos lanza un dardo a Karla Sofía Gascón por la tensión de su primera visita: "No se me ha olvidado"

Karla Sofía Gascón llegó a 'El Hormiguero' dispuesta a aclarar todos los meses de polémica los que se ha enfrentado en plena temporada de premios. La protagonista de 'Emilia Pérez' se sinceró sobre el complicado momento que vivió por las críticas y Pablo Motos no dudó en lanzarle una pulla por los incómodos momentos vividos durante su primera visita al programa en noviembre.

"Suelo ser objetiva conmigo, y cuando hago algo mal soy la primera que se machaca y se flagela, pero creo que este trabajo realmente ha sido inigualable en muchos aspectos", comenzó subrayando la invitada mientras aseguraba tajante que ella era, sin ninguna duda, la favorita indiscutible para ganar el Oscar a mejor actriz protagonista.

Pablo Motos no se corta al reprochar a Karla Sofía Gascón lo sucedido durante su primera visita

Y cuando Pablo Motos le preguntó si los tweets habían influido en el resultado final de la votación, Karla Sofía Gascón no se reprimió al contestar. "Confío en que ningún miembro de ninguna academia donde he sido nominada no me haya valorado por cualquier cosa que no haya sido artística", señaló la actriz mientras reconocía que pese a que sus formas no son siempre las mejores, no merecía muchos de las acusaciones graves que recibió en redes.

“Se juntó el hambre con las ganas de comer”, Karla Sofia Gascón responde a la polémica generada #KarlaEH pic.twitter.com/krsYFct655 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 1, 2025

"Puedo pedir disculpas por mis formas que no son siempre las más adecuadas, soy un poco bestiaja a la hora de hablar", reconoció la actriz antes de que el conductor de 'El Hormiguero' la interrumpiese con un dardo. "Tu anterior visita aún no se me ha olvidado", comentó entre risas el valenciano. Fue entonces cuando la protagonista de 'Emilia Pérez' recordó lo sucedido en noviembre.

"Me encontré a Sofía Vergara y le dije es que me veía en 'El hormiguero' y me recordaba a ti", explicó la invitada de Pablo Motos, recordando también la polémica que se generó tras la visita de la colombiana al espacio en 2024. "Pero con ella se notaba que era todo de broma, contigo no sabía por donde me iba a venir", espetó con sorna el presentador.

Y más tarde, dejaron más que claro que con esta última visita su paz quedaba completamente sellada. "No me lo creo, me estás dando la razón en algo", señaló incrédulo el valenciano después de que Karla Sofía Gascón le aplaudiese por la síntesis de su nuevo libro. "Si quieres ahora nos llevamos bien", propuso el comunicador antes de que la actriz aclarase la situación de una vez por todas.

"Es una tontería, la gente al final puede decir misa, este señor es un profesional como la copa de un pino, y que ya quisierais vosotros, los que le criticáis, llegar a hacer un programa 19 años", sentenció entre aplausos la invitada de Pablo Motos, que también quiso mandar un claro mensaje a todos los que han participado en su campaña de desprestigio estos últimos meses.

"Lo único que he hecho ha sido apostar por la igualdad, luchar por los derechos de las mujeres. Contra todo este tipo de extremas derechas, izquierdas, dictaduras, de terrorismo, y eso sí que es lo que he criticado. Los contextos siempre hay que mirarlos, me han llegado a acusar de estar involucrada en el asesinato de 7 personas, sin cortarse un pelo", aseveró Karla Sofía Gascón en el espacio de Antena 3.