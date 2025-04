Karla Sofía Gascón habla de lleno en 'El Hormiguero' del precio pagado por su polémica: "Pensé en desaparecer"

'El Hormiguero' vivió este martes uno de los reencuentros más esperados de la temporada con la segunda visita de Karla Sofía Gascón. La actriz regresó al espacio de Pablo Motos meses después de su primera parada para promocionar 'Emilia Pérez' antes de la temporada de premios. Y la madrileña no dudó en sincerarse sobre el duro momento que atravesó en plena campaña por la polémica de sus antiguos tweets.

"Creí que me ibáis a bajar la música, estaba pensando verás que no me ponen música, y hoy la necesitaba", comenzó señalando la invitada, recordando la primera queja que esgrimió durante su primera visita al programa en noviembre. Pero Pablo Motos no tardó en ir directo al grano para escuchar su versión de los hechos.

Karla Sofía Gascón se sincera sobre su momento más duro durante la polémica: "Pensé que sería bueno desaparecer"

"Salieron unos tweets tuyos y comenzaron a lincharte con una crueldad que yo no había visto desde antes de las redes", sentenció el conductor de 'El Hormiguero' antes de repasar algunas de sus publicaciones más incendiarias. "Es que si abro la boca...", comenzó advirtiendo Karla Sofía Gascón mientras se tranquilizaba para sentenciar todo lo ocurrido durante los últimos meses.

"Íbamos muy bien, hicimos una película maravillosa, me emociona mucho porque han sido tres años de mi vida dedicados a este proyecto maravilloso y hubo gente que quiso destrozar esta película, y para eso también me tenían que destruir a mí", aseguró la protagonista de 'Emilia Pérez, insistiendo en el "enorme problema" que existe con las redes sociales.

Más tarde, Pablo Motos no dudó en preguntarle por el supuesto momento en el que pensó en quitarse la vida durante el aluvión de críticas. "Hubo un momento en el que estaba en París y… es que me he sentido como en la inquisición", aseguró Karla Sofía Gascón visiblemente afectada. "Estaba paseando por el sena y pensé de verdad en que a lo mejor sería bueno desaparecer, hay momentos en la vida que dices 'para que estoy en este mundo'", confesó la actriz.

"Se juntaron personas transfóbicas, de ultraderecha..."

A su vez, la madrileña no dudó en señalar desde el espacio de Antena 3 a todos los responsables tras su campaña de desprestigio. "Se juntaron esas personas transfóbicas, las personas de ultraderecha, toda la gente que era competencia de la película, que quería que no ganasemos… las personas que odian a las personas que triufan", insistió la invitada mientras recordaba algunos de los titulares más surrealistas.