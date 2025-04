Juan y Medio se desmarca del tono habitual y despacha esta sentencia contra Miguel Ángel Revilla

Este martes saltaba la noticia. El rey Juan Carlos I ha decidido demandar a Miguel Ángel Revilla por derecho al honor por todo lo que ha dicho de él en los últimos tiempos en diferentes programas de televisión. Un día después, el ex presidente de Cantabria ha dado una rueda de prensa para dar a conocer su reacción ante este hecho. Un asunto que está generando debate en todos los programas de televisión y uno de los últimos en pronunciarse ha sido Juan y Medio en 'La tarde aquí y ahora'.

A pesar de que en muchas ocasiones el propio Juan y Medio ha bromeado con la situación del rey emérito, este miércoles el presentador no ha dudado en lanzar un mensaje a Miguel Ángel Revilla y defendiendo la postura de Juan Carlos I en toda esta polémica.

Todo se producía después de que Carmen Pardo cuestionara este movimiento del rey Juan Carlos I. "Va de víctima. A partir de ahora debería de iniciar un montón de demandas", recalcaba la colaboradora. "No, Carmen era amigo suyo y le duele especialmente", le replicaba Juan y Medio. Tras ello la colaboradora aseveraba que "y cuantos amigos le han dado la espalda".

"Pero una cosa es darle la espalda y otra cosa es llamarle corrupto en libros y aprovechar todas sus comparecencias en televisión...", le contestaba por su parte Carmen Enríquez. "Claro, una cosa es que le des la espalda, y otra cosa es que te burles y te metas con él", recalcaba Juan y Medio

"Yo creo que es un error garrafal lo que acaba de hacer el rey Juan Carlos. Me parece tremendo y me parece que le hace flaco favor a su hijo y a la Corona. Su hijo que se lo está trabajando tanto y otra vez su padre en titulares", seguía defendiendo Carmen Pardo ante sus compañeros.

Así, la colaboradora del programa de Canal Sur se fijaba en cómo por lo único por lo que se habla del rey emérito a día de hoy es por haberse ido a Abu Dabi y todo lo que pasó con el elefante, con Corinna, etc. "¿Pero qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando?", le preguntaba Juan y Medio. "Pues mucho", aseveraba ella. "Porque lo has decidido tú", espetaba el presentador. "No, porque Revilla empieza a hablar de él por todo eso", refrendaba Carmen Pardo.

Juan y Medio, rotundo contra Revilla e ironiza con su despido

Tras ello, Juan y Medio era claro al decir lo que pensaba él del ex presidente de Cantabria. "Revilla se ha subido al carro. Era una persona allegada a él, una persona que tenía cercanía y que se llamaban con frecuencia y tenían un trato personal y eso al rey le ha dolido y otros no le han dolido lo mismo", soltaba el presentador. "Tú puedes ir contra uno y no contra todos. Me parece perfecto que te saltes el semáforo, es un derecho que tú crees que tienes, pero que te molestes que te piten porque te lo has saltado es el colmo de la jeta", sentenciaba.

Minutos después, Juan y Medio ironizaba con que les habían llamado de la Casa Real y les iban a cancelar el programa por las afirmaciones de Carmen Pardo. "Bueno queremos que compartan con nosotros la noticia que nos acaba de llegar vía internet, estamos todos despedidos. Han llamado de Zarzuela, le han puesto allí una habitación a Carmen y nosotros nos vamos", soltaba el presentador. "Carmen ha hablado muy bien, ha defendido su postura y bueno no vuelve", añadía con sorna el andaluz.