Ana Rosa lanza la pregunta que se hace toda España sobre Miguel Ángel Revilla y el rey Juan Carlos

"Duelo de campechanos". Así ha resumido Ana Rosa Quintana la "insólita demanda del Emérito contra Miguel Ángel Revilla por injurias". La presentadora de 'El programa de AR' ha dedicado su editorial de este miércoles, 2 de abril a analizar en la que se ha convertido, sin duda, en la noticia de la semana.

El rey Juan Carlos I ha demandado al expresidente de Cantabria por supuesta lesión a su derecho al honor. El emérito le reclama una indemnización por daños morales de 50.000 euros -que se donaría a Cáritas España- por una serie de declaraciones realizadas en distintos programas de televisión. Según Guadalupe Sánchez, la abogada del despacho Novalex encargada de la demanda, Revilla "calumnió gravemente" a Juan Carlos I. Según la letrada, "empleando expresiones injuriosas, difamantes y oprobiosas" entre mayo de 2022 y enero de 2025.

Tal y como ha recordado Ana Rosa, "nunca un ex rey había denunciado a un expresidente de una Comunidad". Casa Real no tardó en desmarcarse de esta demanda, dejando claro que Juan Carlos I no informó a su hijo, el rey Felipe VI, de sus intenciones, y lo hizo a título personal. "Los que fuesen íntimos amigos unidos por algo tan mundano como la anchoa de Santoña pueden acabar en un juicio cara a cara. Imaginen una sala en la que tenga lugar un careo entre dos personas tan mundanas mandándose callar mutuamente", ha analizado la comunicadora. Haciendo referencia así a la famosa frase '¿Por qué no te callas?' de Juan Carlos I a Hugo Chávez.

Ana Rosa hace la pregunta que todo el mundo se hace sobre Juan Carlos I

Ana Rosa en 'El programa de AR'.

"Hay varias preguntas en el aire", ha proseguido Ana Rosa. "¿Por qué Juan Carlos I se querella contra Revilla y no contra Bárbara Rey o Corinna después de todos los hechos graves que han denunciado sobre él? Aunque el Gobierno lo mandó al exilio, siempre ha defendido su presunción de inocencia", ha añadido la periodista.

Acto seguido, ha hecho alusión a las polémicas palabras de María Jesús Montero, según la cual "la presunción de inocencia es una vergüenza porque pone en duda el relato de mujeres jóvenes. Debe ser que Bárbara Rey y Corinna superan la edad de corte para ser creíbles", asegura la presentadora.

"Sin embargo, la ministra Montero ha pedido disculpas por tirar por tierra la presunción de inocencia. Para ello han tenido que salir en tromba las cuatro asociaciones de jueces, las tres asociaciones de fiscales, y todo el Consejo General del Poder Judicial. Para el ministro Marlaska, que es juez y parte, los jueces no explican bien sus resoluciones. Lo que pone en duda que el ministro del Interior se haya leído la sentencia", ha continuado la conductora del magacín matinal de Telecinco.

Ana Rosa ha recordado que "esta sentencia tiene 101 páginas en las que cuatro jueces responden uno por uno los 20 motivos de la apelación de las partes, con ejemplo de 40 sentencias dictadas por el Supremo, el Constitucional y directivas europeas. Debe ser que Marlaska no ha entendido la sentencia porque según Montero dixit 'compró el título de Derecho en una universidad privada'. Siempre nos quedará ese Cicerón que es María Jesús Montero, que se explica clarinete, como el agua pura, con perífrasis y circunloquios que para sí quisieran las escuelas de oratoria", sentencia.