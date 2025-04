Preguntan a Ana Rosa por la llegada del nuevo 'Sálvame' a las tardes de TVE y contesta en estos términos

'La familia de la tele' ya es una realidad, y Belén Esteban, María Patiño y el resto de estrellas de 'Ni que fuéramos' ya han iniciado la cuenta atrás para su llegada a las tardes de TVE. Un fichaje que continúa generando impresiones, entre ellas la de Ana Rosa Quintana, que ocupó el hueco de 'Sálvame' en Telecinco tras su cancelación en 2023. Y la presentadora no ha dudado en sentenciar este giro de los acontecimientos.

El 22 de abril, el universo 'Sálvame' se hará hueco en la programación de La 1 con un magacín que promete preservar el espíritu de servicio público, aunado con las ideas más locas de La OSA Producciones, pero manteniendo un tono familiar. A las estrellas de Quickie se suman Inés Hernand y Aitor Albizua, que intentarán hacer la competencia a otros espacios de la franja como 'TardeAR' o 'Y ahora Sonsoles'.

Ana Rosa Quintana sobre la llegada del universo 'Sálvame' a TVE: "No creo que vayamos a competir"

"Muchos de ellos son compañeros míos desde hace muchísimos años. Belén Esteban, por ejemplo", comienza explicando Ana Rosa Quintana en una reciente entrevista para The Objective. "Creo que su primer programa fue con Alicia Senovilla, pero enseguida contactamos con ella y estuvo con nosotros durante muchísimo tiempo", recuerda la periodista sobre los inicios televisivos de la de Paracuellos.

Y la presentadora de 'El programa de AR' no se corta al confesar sus sentimientos hacia los antiguos rostros de Mediaset. "Es una persona a la que le tengo mucho cariño. Bueno, a todos, en realidad. Todos los que están ahora empezaron con nosotros, y les tengo cariño", sentencia la de Usera en su entrevista para el citado medio. Sobre cómo llevarán la llegada de un nuevo espacio a la sobremesa, la comunicadora ha sido clara.

"Claro, siempre compites en el mismo horario, pero en nuestro caso, 'Tardear' no creo que vayamos a competir directamente. Aunque, al final, todos queremos el mismo horario, todos queremos ganar y hacerlo mejor", subraya Ana Rosa Quintana, recordando que tras la reubicación del magacín vespertino a la franja entre las 16:00 y las 18:30, coincidirán menos tiempo con la nueva apuesta de TVE.

"Les tengo mucho cariño, pero si compitiéramos..."

Y es que, los planes iniciales de 'La familia de la tele', como ya adelantamos en El Televisero, son una emisión que irá desde las 16:15 hasta las 20:30, interrumpiendo su emisión en abierto de 17:35 a 18:30 para ofrecer 'La Promesa'. "Hay espacio para todos. Pero es que recuerdo que Gema López, que ahora está en Antena 3, empezó con nosotros. María Patiño también, aunque antes trabajaba en Sevilla. Y Chelo García Cortés, igual", añade la comunicadora.

"A todos les tengo muchísimo cariño. Pero, si compitiéramos… ¿Quién quieres que gane? Al final, pues los tuyos", termina sentenciando Ana Rosa Quintana, que desde principios de febrero regresó a las mañanas con 'El programa de AR', dejando el barco de 'TardeAR' en las manos de Verónica Dulanto y Frank Blanco. "Creo que hicimos un gran trabajo en un momento muy complicado para la cadena. Modernizamos muchísimo el formato, no solo técnicamente, sino también en la manera de dirigirnos al público", aclaró sobre su tiempo en las tardes.

"Yo lo pasé muy bien, aunque… la verdad es que, con todo lo que está ocurriendo, echaba mucho de menos la política", confiesa a The Objective, desvelando también cómo le llegó la petición de despedirse de las mañanas después de tantos años. "A mí me lo pidió el consejero delegado en un momento en el que acababa de llegar y necesitaban cubrir las tardes", recuerda la periodista.

Sobre su salto a las tardes: "Al principio me resistí un poco"

"Y bueno, llevo más de 20 años en esta empresa, que me ha dado todas las alegrías del mundo, se ha portado fantásticamente bien conmigo… No me lo planteé dos veces. Al principio me resistí un poco, pero al final…", asegura Ana Rosa Quintana, que vuelve a estar en su medio natural con 'El programa de AR'. "Cuando llevas tantos años con un ritmo, al final te marca mucho. Yo soy muy obsesiva con el trabajo, así que, aunque el programa era a las 5 de la tarde, luego lo cambiaron a las 6, que fue un desastre, me levantaba y ya estaba pensando en el programa".