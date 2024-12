El estrepitoso accidente de Juan y Medio al salir de su programa de Canal Sur: "No podía moverme"

Juan y Medio se ha convertido, por mérito propio, en uno de los presentadores más queridos y carismáticos de la televisión. Aunque cuenta con una amplia trayectoria en la pequeña pantalla, en los últimos años se ha convertido en todo un emblema de Canal Sur gracias al programa que presenta desde el 2009, 'La tarde, aquí y ahora'.

Si el presentador almeriense destaca por algo es por su capacidad para conectar con el público, y su habilidad para abordar temas emocionales y humanos. Juan y Medio no pierde su habitual sentido del humor ni en los peores momentos, como el que le ocurrió hace unos días al salir de su programa de Canal Sur. Justamente ha sido en el espacio vespertino de la cadena andaluza, donde ha relatado el accidente que sufrió.

"Me he operado el hombro y Juan, la verdad, que se mete mucho conmigo que si no trabajo el hombro o que si no hago fuerza. Pues lo he pillado con las manos en la masa", informaba al público Eva Ruiz, compañera de Juan y Medio en 'La tarde, aquí y ahora'. "Me ha dicho el médico que tengo el hombro engarrotado", reconocía el presentador, antes de que su compañera explicase lo que le había sucedido.

Juan y Medio relata el percance que sufrió en las instalaciones de Canal Sur

"Nuestro Juan y medio salía del programa, se acordaba de mi hombro y diría 'voy a hacer lo mismo'. Iba tal que así", relataba Eva Ruiz a la audiencia. En ese momento, el programa emitía las imágenes de un aparcamiento de las instalaciones de Canal Sur. El humorista "iba cargado con sus bolsitas", explicó la copresentadora. En el vídeo se podía observar cómo el almeriense se dirigía a su coche, mientras llevaba unas bolsas en las manos. "Iba a montarse en el coche, pero en ese momento, ve venir a nuestros compañeros y se pone a trabajar el hombrito con la bolsita de naranjas", prosiguió relatando Ruiz.

Sin embargo, su compañero no estaba muy de acuerdo con esa narración: "No fue así. Consideré que era un peso lo suficientemente bueno como para intentar estirar el fémur y entonces estuve girando con la mala suerte, no sé si lo recogerá la cámara…". "Ampliamos… ¡Me habían dado una bolsa de naranjas y se rompe la bolsa de naranjas!", explicó Juan y Medio a su audiencia.

"Las naranjas se van corriendo hasta el portón de entrada que son un montón de metros", añadía su compañera. Sin perder el sentido del humor, el presentador reconoció que "con el pie no podía moverlo, porque si no se iban todas las demás naranjas". "No te quisiste mover para no agacharte. Los compañeros te ayudaron y tú no te has movido. ¿Por qué no te agachas a coger las naranjas?", le echó en cara Eva Ruiz, a lo que él le espetó: "Dilo tú que lo sabes todo". "Porque tenías lumbago", soltaba ella, dando por concluido el tema.