Manolo Sarria confiesa la verdadera razón por la que ha tenido que apartarse de Canal Sur

El pasado 16 de septiembre, los espectadores de 'Atrápame si puedes' en Canal Sur se sorprendían al ver al frente del concurso a Antonio Garrido, en lugar de a Manolo Sarria, su presentador habitual. Así explicó en aquel momento el actor la ausencia del humorista: "Manolo lleva 4 años ininterrumpidos aquí, al pie del cañón, y el hombre se merecía unas vacaciones. Cortitas, tampoco van a ser muchas, no vaya a ser que se acostumbre y no vuelva por el programa".

Casi dos meses después, Manolo Sarria ha regresado al popular concurso de la televisión pública andaluza. Ha sido este lunes, 11 de noviembre, cuando ha reaparecido para alegría de sus seguidores. "Muy buenas noches, amigos, ¿qué tal estáis? ¡Aquí estamos de nuevo, reaparición!", comenzó diciendo, nada más arrancar la entrega.

Acto seguido, el humorista quiso explicar el motivo de su ausencia, negando que, como aseguró Antonio Garrido, estuviese de vacaciones. "Antes de comenzar el programa me gustaría decir muchísimas cosas. Tengo hasta una carta escrita a puño y letra de una persona mayor que me ha escrito, preguntándome qué me pasaba", comentó el presentador, muy agradecido por el cariño que ha recibido en este tiempo.

Los problemas de salud que han tenido apartado a Manolo Sarria

"He estado con unos problemillas de salud, pero ya está todo resuelto. Estoy perfecto gracias a Dios y a mi cautivo, que nos tiene aquí siempre empujándonos. He estado pachucho, como todo el mundo nos ponemos, pero también nos recuperamos y aquí estamos de nuevo", explicó Manolo Sarria, justificando así su ausencia.

Antes de concluir su alegato, el cómico quiso tener unas palabras de cariño para su sustituto: "También me gustaría darle las gracias de corazón, a mi amigo Antonio Garrido, que ha dejado el listón del programa superalto. Ahora me toca a mí, por lo menos, igualarlo". Tras dedicar un merecido aplauso al actor, dio comienzo la entrega de este lunes con total normalidad.