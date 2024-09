Julián Muñoz señala en ‘De Viernes’ la mano negra que dejó a Agustín Bravo fuera de Canal Sur

Con el fallecimiento de Julián Muñoz a causa de un cáncer de pulmón han sido muchas las cuestiones de su pasado vinculado a Isabel Pantoja que han salido a relucir. En buena medida, el detonante ha sido la explosiva entrevista póstuma que el expolítico marbellí concedió a ‘¡De viernes!‘.

Isabel Pantoja ha sido una de las señaladas por Julián Muñoz. El que fuese alcalde de Marbella no ha dudado en sacar a relucir la peor cara de la tonadillera narrando un episodio por el que Agustín Bravo fue despedido fulminantemente de Canal Sur. «El programa de Agustín Bravo desapareció y nunca fue más a Canal Sur. Fíjate lo que contaría porque se lo cepilló«, ha adelantado el viudo de Mayte Zaldívar.

Sobre el programa que Agustín Bravo comandaba en Canal Sur, Julián Muñoz ha asegurado que dicho espacio «era una caña diaria por el tema de la adopción de la niña». El despido de Agustín Bravo, en palabras de Julián Muñoz, se fraguó tras una exigencia de la cantante: «Se endemoniaba y un día apareció Teresa Pollos, delegada del PSOE de Algeciras… le dice «mira a ver qué puedes hacer». No sé lo que hizo, no sé lo que hablarían, que al día siguiente desapareció el programa y nunca más se supo de él«.

Lejos de quedarse callado, Julián Muñoz ha proseguido diciendo: «Agustín Bravo desaparece porque Teresa Pollos y al día siguiente la Pantoja fueron a ver a Gaspar Zarrías y se ve que estaba calentito porque se lo cepilló». En plató, el propio Agustín Bravo ha podido reaccionar a las contundentes declaraciones del que fuese pareja de Isabel Pantoja.

La réplica de Agustín Bravo a la severa acusación de Julián Muñoz

La reacción de Agustín Bravo no se ha hecho esperar. «Los rumores siempre intentas ponerlos en cuarentena y me han preguntado muchas veces quién te sacó de ahí. Con un programa con un 34% de audiencia, nadie desaparece de repente«, ha comentado en un primer momento. Poco después, Agustín da a conocer cómo se enteró de su despido: «Me viene y me dice Julio, «oye Agustín, que acabas el programa». Un directivo de Canal Sur que está jubilado y a mí no se me olvida ese momento. Ese momento me ha martillado durante 21 años porque no te lo crees teniendo un 30% de audiencia y ganando un dinerito que venía muy bien».

En la misma línea, Agustín Bravo ha recordado cómo pidió explicaciones ante dicho despido. La respuesta por parte del directivo fue recurrir a una expresión muy usada en Andalucía: «no tires más de la guita». «Eso es: deja el tema. Él estaba cumpliendo órdenes de alguien y esa sensación la tuve yo«.

Así pues, Agustín Bravo también ha querido matizar que el programa no fue cancelado, sino que fue sustituido por Juan y Medio. «No desapareció el programa, desaparecí yo. El programa continuó con Juan y Medio… Siguió Juan y yo esperaba cuando te echan de ese modo tan abrupto, que yo seguía en Canal Sur, esperaba que Juan me llamase, me echara una mano y me extrañaba porque sabía que sentía aprecio por mí y decía «qué está pasando, qué ambiente raro hay en Canal Sur, si me llevo bien con todo el mundo«». Finalmente, Agustín Bravo le ha enviado un directísimo mensaje a la tonadillera: «A Isabel no le diría nada y le diría sencillamente y llanamente que todo se paga«.

Los orígenes de la mala relación entre Isabel Pantoja y Agustín Bravo

De igual manera, el presentador ha comentado cómo se fraguó la famosa llamada de Isabel Pantoja en la que la tonadillera aseguró estar cansada de la familia Rivera.»Esto es en el 2002 cuando ella llama enfadada, descontrolada, y porque en septiembre, que es mañana el aniversario de la cogida de Paquirrí, nosotros estábamos tratándolo. Bravo tenía un éxito arrollador y nos llamaba mucha gente. Esta misma productora tenía un programa en la 1 y salía Teresa Rivera hablando de los trajes de Paquirri… Como era de la misma productora, rescatamos las imágenes e hicimos un especial. Ese día del especial es cuando sucede lo que sabe todo el mundo, esa llamada de «estoy cansada de la familia Rivera»», fueron sus palabras.

No ha sido el único momento crítico de la Pantoja con Agustín Bravo ya que, tal y como ha desvelado el propio presentador, a la redacción de su espacio les llegó la información de la relación entre Isabel Pantoja y Julián Muñoz. «Un día ya en el 2003 sigo haciendo mi programa con éxito y ahí la Pantoja no hizo nada. Lo que ocurre es que antes de la Feria de Abril Sergio Alis y Rappel me dicen «tenemos un notición, Julián Muñoz está con la Pantoja»». Una noticia que dieron en directo y que confirmó la propia Mayte Zaldívar en directo, tal y como recuerda Agustín Bravo.