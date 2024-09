El público de ‘De Viernes’ enfurece por lo que ha hecho el nieto de Julián Muñoz en su entrevista

Un día después de la muerte de Julián Muñoz a los 76 años de edad tras el cáncer que padecía desde hace años, Telecinco ha ofrecido este miércoles un programa especial de ‘De Viernes’ con una entrevista póstuma al ex alcalde de Marbella. El programa que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona ha contado con la participación de Fran Redondo, el nieto de Julián y Mayte Zaldívar.

Así, el hijo de Eloísa Muñoz Zaldívar, acudía al plató de ‘De Viernes‘ apenas 24 horas después de haber enterrado a su abuelo. El joven ha contado cómo está pasando la familia estos días tras tener que despedirse de Julián Muñoz tras años luchando contra la enfermedad. «No son los mejores momentos», reconocía el joven.

«Estábamos todos alrededor de él, se fue apagando poquito a poco, se fue tranquilo y en paz», explicaba Fran al preguntarle sobre cómo fue la muerte de su abuelo y su pudo despedirse de él. «Tuvimos esa suerte pero, al final, uno no se queda tranquilo del todo», añadía.

Asimismo, Fran Redondo ha querido defender en ‘De Viernes’ la figura de su abuelo. «Mi abuelo no quiso mal a nadie, pero si es verdad que a mi abuelo no le quisieron bien en su momento, igual que él no supo querer bien en su momento, pero no creo que tuviera malas intenciones para nadie», destacaba al hablar de su historia con Isabel Pantoja y su divorcio de su abuela Mayte Zaldívar.

Tras ello, los colaboradores de ‘De Viernes’ no dudaban en preguntarle a Fran Redondo por cómo vivió el siendo tan pequeño la estancia de su abuelo en la cárcel y si él había llegado a preguntarle alguna vez por todo lo que hizo. «Yo nunca le he pedido explicaciones a mi abuelo, me importan bien poco», sentenciaba el nieto de Julián Muñoz.

Lluvia de críticas al nieto de Julián Muñoz por sentarse en ‘De Viernes’ tras su muerte

Pues bien, el hecho de que Fran Redondo se haya sentado en ‘De Viernes’ con el cuerpo aún caliente de su abuelo ha generado un sinfín de críticas en redes sociales. Así, son muchos los que han cuestionado que se haya sentado en un plató de televisión nada más morirse su abuelo para tratar de blanquear su imagen.

Por si fuera poco, muchos también se preguntaban que pinta el nieto de Julián Muñoz en este especial de ‘De Viernes’ cuando la mayor parte de la entrevista de su abuelo es hablando del caso Malaya, su estancia en prisión y su relación con Isabel Pantoja. Temas que él desconoce porque era apenas un niño.

Cabe decir que muchos no han dudado en pronosticar que Fran Redondo acabará siendo concursante de ‘Supervivientes’ como ya lo fuera su abuela y su abuelastro, Fernando. «Lo poco que dura aquí un luto», «Dios mío, murió ayer y ya está el nieto sentado en un plato… pues nada, ya tenemos primer concursante del próximo supervivientes. Guardar tweet» o «el nieto heredando la afición a las exclusivas desde bien pequeño» son algunos de los comentarios que se han podido leer.

Yo lo siento mucho, pero a mi se me muere mi abuelo, y lo último que me apetecería es sentarme en un plató de televisión. Estaría destrozado y en mi casa con mis seres queridos llorando su pérdida. https://t.co/SAeC4LDSNo — Jota. (@MrsJR96_) September 25, 2024

Lo poco que dura aquí un luto 😳 https://t.co/KNYQqM9DpU — Jesús Sánchez Moreno (@SanchezM_J) September 25, 2024

Es que se me pone la piel de gallina pensando como eres capaz de enterrar a tu abuelo y a las 2 horas ir. A contar tus miserias a Levi Sion, gentuza de mierda, lo que se hace por no trabajar y poder seguir chupando del bote. Malditos parasito https://t.co/nTeinwF8DL — 🪦Diego de Vil ͛ (@Dieegocentricoo) September 25, 2024

Ha enterrado a su abuelo esta tarde y ya está en la TV. Lo de esta familia es tremendo https://t.co/wjqca0TpXX — Miguel Ángel Bernal 🇪🇸 (@mabernalsanchez) September 25, 2024

dios mio, murio ayer y ya esta el nieto sentado en un plato… pues nada, ya tenemos primer concursante del proximo supervivientes. Guardar tweet #EntrevistaJulianMuñoz — Tamara (@Tamara_Novelera) September 25, 2024

Lo del nieto en plató …. Me parece increíble y bastante feo con el cuerpo presente como quien dice. Bueno a no ser , que Julian , pidiese que él estuviese. Pero me parece muy frío y desafortunado que él esté allí. Me ahorro lo que diría verdaderamente.#EntevistaJuliánMuñoz — MANU ORTIZ (@ManuOrtiz22) September 25, 2024

Al nieto de Julián Muñoz no le ha dado tiempo ni a llorar que ya está en De Viernes. Está tan claro que va a saltar del helicóptero… #EntrevistaJuliánMuñoz — Xavi Oller (@xaviioller) September 25, 2024

#EntrevistaJuliánMuñoz grabado tuit: este chaval, el nieto de Julián, irá a Supervivientes. — elespectadorcritico (@telecriticoTV) September 25, 2024

Que se murió Ayer y esta ahi el mongui sentado yo me meo toda la familia peseteros #EntrevistaJulianMuñoz — Gavichu 💫💙❤️ (@javichuoficial_) September 25, 2024

El nieto: mi abuela es buena persona.

No, rey, las buenas personas no van a la cárcel. FIN#EntrevistaJuliánMuñoz — Abraham (@AbryPG) September 25, 2024

No podían esperar unos días para la entrevista, que el entrevistado es el nieto, que no tendrá ni idea de lo sucedido en Marbella, ni con la Pantoja, ni na. #EntrevistaJuliánMuñoz — ӋօӀąղժąᎠҽӀ 🌻 (@YdelPixel) September 25, 2024

Anda que le a faltado tiempo al nieto fuera esperado aunque sea 1 semanita.. #EntrevistaJuliánMuñoz — Reme Núñez (@remenunez20) September 25, 2024

El nieto de Julián Muñoz, de invitado a De Viernes a fichaje de Supervivientes. Tiempo al tiempo!

Qué pinta ahí el nieto, cuando el caso Malaya, él estaba básicamente a biberones?#niquefueramos26s#EntrevistaJuliánMuñoz#apoyorocio25s#IsabelPantoja #DeViernes — Rosarosae (@Rosaros81600671) September 25, 2024

No entiendo que hace el nieto de Julián Muñoz ahí #EntrevistaJuliánMuñoz — jorge Rodriguez 🇮🇨  (@jorgeBluBlu555) September 25, 2024

La televisión blanca y familiar entrevistando al nieto de Julián Muñoz, que hace unos días subía una foto con bolsas de basura 🥴 #EntrevistaJuliánMuñoz pic.twitter.com/gdwp8lrnLU — Lázaro (@Eurolazaro) September 25, 2024

Escucho hablar al nieto de Julián Muñoz con cariño de su abuelo y no dudo de su sentimiento. Es su familia.



Ahora bien, espero que esto no suponga un blanqueamiento para la sociedad. Si hubiera arrepentimiento sincero, se habrían devuelto los 46M de euros. #EntrevistaJuliánMuñoz — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) September 25, 2024

El nieto heredando la afición a las exclusivas desde bien joven . #EntrevistaJuliánMuñoz — Manuela 🐶 (@Manuelajj2) September 25, 2024

El nieto solo ha ido a cobrar por decir: era buena persona y buen abuelo. #EntrevistaJuliánMuñoz — Mala de los nervios (@peroltica) September 25, 2024

El nieto está súper destrozado ehh… Si, Sí, se le nota bastante… “NÓTESE LA IRONÍA” #EntrevistaJuliánMuñoz #DeViernes — 🌺Marcial Pérez🌺 (@FaMarcial) September 25, 2024