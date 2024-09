El servicio jurídico de Mediaset examina si se puede emitir la entrevista a Julián Muñoz completa

Telecinco ofrece este miércoles en prime time un especial de ‘De Viernes’ con la entrevista póstuma de Julián Muñoz. Fue el propio ex alcalde de Marbella el que le pidió a Santi Acosta, presentador y encargado de hacer la entrevista, que esta entrevista no viera la luz hasta que el falleciera.

Un testimonio exclusivo que está generando mucha expectación. Y algunas de las declaraciones de Julián Muñoz son tan fuertes que a esta hora todavía se desconoce si se podrá emitir íntegramente la entrevista. Así, Santi Acosta ha reconocido que Mediaset todavía no sabe si podrá emitirse al completo la conversación que tuvo con quien fuera pareja de Isabel Pantoja.

Así, Santi Acosta ha seguido con su periplo por todos los programas de Mediaset. Tras visitar ‘Código 10’, ‘En boca de todos’ y ‘Vamos a ver’, el presentador ha visitado a Risto Mejide en ‘Todo es mentira’. Y ha sido ahí cuando ha revelado que los servicios jurídicos de la cadena están estudiando si la entrevista es emisible.

«Todavía no sabemos si se va a poder emitir en su integridad», aseguraba Santi Acosta. «¿Por qué?», preguntaba entonces Risto Mejide. «Tenemos a nuestros abogados mirando si podemos dar todos los nombres que se dan en esas memorias y en esa entrevista. Una de las cosas importantes que nos cuenta es que él recibe una oferta para seguir siendo alcalde de Marbella si delata a sus compañeros y no se habría visto implicado en nada y podría haber evitado la cárcel. Y él lo cuenta con nombres y apellidos», aclaraba Santi Acosta.

De esta forma, a escasas horas de que Telecinco emita este especial de ‘De Viernes’, los servicios jurídicos de Mediaset siguen viendo si las declaraciones de Julián Muñoz pueden ver la luz en su totalidad o no. Y es que no sería de extrañar que este testimonio pueda llevar a que algún juzgado entre en acción ante las acusaciones del ex alcalde de Marbella.

Respecto al contenido de la entrevista, Santi Acosta asegura que Julián habla de todo y de todos. «Desde lo feliz que es en ese momento porque su familia lo ha perdonado, hasta temas de los que nunca se ha atrevido a hablar», recalcaba el presentador de ‘De Viernes’.