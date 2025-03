La exclusiva de 'Tardear' sobre la condición impuesta por Isabel Pantoja para su serie a la estratosférica cantidad que cobrará

Después de meses y meses de rumores sobre los planes de Isabel Pantoja para hacer una serie sobre su vida y sobre un documental y de que se llegara a decir que este proyecto nunca iba a ver la luz; este miércoles Mediacrest, la productora de 'El cazador' y 'Asuntos internos' ha anunciado que ha puesto en marcha ambos proyectos audiovisuales sobre la tonadillera. Y después, 'Tardear' ha dado las claves de este contrato y las exigencias de la Pantoja para firmarlo.

Así, Isabel Pantoja ha firmado un acuerdo millonario con Mediacrest que incluye la producción de una una serie documental en la que ella hablará alto y claro de su vida personal y profesional y también una ficción sobre su vida que constará de siete episodios.

"Poder trabajar con una artista de la talla de Isabel Pantoja es un reto apasionante que estamos encantados de afrontar", asegura Francisco Pou, CEO de Mediacrest tras reunirse con la propia artista este martes en Madrid. Asimismo, según ha destacado Mediacrest, Isabel Pantoja ha declarado que se encuentra entusiasmada con el proyecto y que agradece esta la oportunidad de celebrar sus más de 50 años de trayectoria.

Cabe decir que por ahora se trata de dos proyectos en desarrollo, por lo que aún no tiene ventana de emisión. Es decir por ahora no hay ninguna plataforma de streaming ni cadena generalista que haya dado luz verde a su producción. No obstante, en 'Tardear' han dado algunos detalles de las negociaciones de Isabel Pantoja con la productora y cuáles son sus exigencias.

Durante meses, en todos los programas de Telecinco se ha hablado de las condiciones que ponía Isabel Pantoja para llevar a cabo una serie sobre su vida. Se llegó a decir que la tonadillera se negaba a hablar de sus relaciones personales con Encarna Sánchez, María del Monte o Julián Muñoz, así como su estancia en prisión o los problemas con sus hijos.

Saúl Ortiz destapa en 'Tardear' las condiciones de Isabel Pantoja para la serie sobre su vida

Pues bien, este miércoles, Saúl Ortiz visitaba el plató de 'Tardear' para aclarar todas las dudas y dejar claro cuál es la única condición que ha impuesto Isabel Pantoja para que se haga una serie sobre su vida. "Desde el primer momento Isabel Pantoja ha querido contar TODO lo que ha pasado en su vida y cuando digo todo es todo, es María del Monte, Encarna Sánchez, cárcel y Julián Muñoz. Ella escucha a varias productoras, yo tuve la suerte de participar en la negociación de una productora que finalmente no ha sido la elegida por Isabel y desde el principio dejó claro que ella no iba a poner ningún pero, que no había líneas rojas y que iba a hablar con absoluta franqueza de todo lo que ha pasado en su vida", empezaba explicando el periodista.

"Ella siempre tenía claro algo y es que decía que 'este es el proyecto de mi vida', lo voy a hacer una vez, voy a hablar una vez de todo lo que me ha pasado, sin censura, pero nunca más voy a hablar'", recalcaba Saúl Ortiz. "¿Pero cuando dices todo es todo?", incidía Verónica Dulanto. "Es todo. En un principio se hablaba de un documental por un lado y una serie aparte pero finalmente el promotor decidió que todo formara parte de un macroproyecto que es lo que ha firmado con esta productora", aseveraba Saúl Ortiz en 'Tardear'.

Tras ello, Saúl Ortiz explicaba que para Isabel Pantoja era estar cómoda con el proyecto y con las personas implicadas. Además la tonadillera solo tiene una condición y un objetivo: que sea un proyecto internacional. "Quiere proyección internacional, eso no significa que no se vaya a ver en España y que no se vayan a contar cosas que puedan interesar en América, quiere que primero se vea en América y que luego llegue a España y se emitirá en una plataforma y posiblemente en un grupo audiovisual", proseguía relatando el periodista.

Asimismo, Saúl Ortiz se atrevía a poner cifra a lo que podría recibir Isabel Pantoja por estos dos proyectos con Mediacrest y es que según él había podido saber, lo que pedía la tonadillera es que mínimo fueran 4 millones de euros. "Quiere poder tener el control de los capítulos de ficción donde habrá un coordinador entre la ficción y la realidad y la única persona de la que ella no habla abiertamente es Julián Muñoz. Pero ella sabe que si hace esto lo tiene que hacer con todas las consecuencias", añadía el periodista.