Antonio Rossi clama contra Alessandro Lequio por lo que llega a cuestionarle en 'Vamos a ver'

Anabel Pantoja continúa recibiendo visitas en el Hospital Materno Infantil de Las Palmas mientras esperan noticias de su hija Alma, que continúa ingresada desde el jueves. Una de las imágenes de la semana ha sido la visita de Isabel Pantoja, que ha volado hasta la isla para apoyar a su sobrina, y 'Vamos a ver' se ha hecho eco. Pero los comentarios de Alessandro Lequio sobre el gesto de la tonadillera terminaron ganándose una dura reprimenda de Antonio Rossi.

Pese a que el pronóstico de la hija de la televisiva permanece reservado, se conoce que continúa estable y que las últimas horas en el hospital han sido más que favorables a su recuperación. Este miércoles, 'Vamos a ver' continuaba su cobertura informativa sobre el estado de la pequeña, y Rossi volvió a trasladar la última hora.

"Todas las horas son cruciales y hoy las circunstancias no son las mismas que el viernes, ahora está todo más controlado por decirlo de alguna manera", anunció Antonio Rossi, antes de que Pepe del Real y Alessandro Lequio se sumasen al debate. "Me escribe gente del entorno de Anabel y me dicen que no tienen alquilado un hotel", añadió entonces el periodista.

Antonio Rossi clama contra la indiscreción de Alessandro Lequio sobre Isabel Pantoja en 'Vamos a ver'

Antonio Rossi en 'Vamos a ver'

"Como bien decía Joaquín Prat, están todo el día en el hospital y una persona muy cercana les ha dejado una furgoneta para poder asearse a diario y cambiarse", continuó explicando del Real sobre las distintas visitas de amigos y familiares que ha recibido la televisiva a lo largo de esta dura semana.

Fue entonces cuando Alessandro Lequio asaltó a su compañero con una inesperada pregunta de ese asunto que no fue muy bien recibida en plató. "Tú, que lo sabes prácticamente todo. El viaje y los gastos de la estancia de Isabel Pantoja en Gran Canaria, ¿los paga ella de su bolsillo o también corren por cuenta del mecenas?", señaló el italiano provocando una cortante reacción de Antonio Rossi.

"¿Aporta algo esa información?"

"Pero ¿aporta algo esa información?", recriminó rápidamente el colaborador a Lequio, que no dudó en justificar su intromisión. "A mí me interesa, es una persona de la que hemos hablado de sus cuentas muchas veces. No deja de ser un gasto. Me parece esta pregunta pertinente", añadió el polemista sin achantarse por el tono del periodista.

"Ella tiene dinero para pagarse el avión, el alojamiento y las comidas", sentenció rápidamente Rossi para dar carpetazo al asunto. "Se está alojando en un hotel de 5 estrellas a seis kilómetros de dónde está el hospital, para estar cerca", añadió Kike Calleja, negándose a dar por terminado el debate sobre la tonadillera. Pero finalmente, Verónica Dulanto cambió de tercio con una advertencia. "Si es procedente o no, ya responderá Antonio Rossi sobre ese tema", sentenció la presentadora.