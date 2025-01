El significativo pronunciamiento que Yulen Pereira hace sobre Anabel Pantoja en su peor momento

No hay duda de que Anabel Pantoja es una mujer muy querida. Y así se está demostrando estos últimos días tras el ingreso hospitalario de Alma, su hija recién nacida. Familiares, amigos, compañeros y hasta sus exparejas le están brindando todo su apoyo. Tras el cariñoso mensaje de su exmarido, Omar Sánchez, ahora ha sido Yulen Pereira el que ha reaccionado a la difícil situación que atraviesa la influencer.

Yulen Pereira y Anabel Pantoja se conocieron durante su paso por 'Supervivientes', donde surgió el amor entre ellos. Aunque su ruptura no fue precisamente amistosa, ahora, el esgrimista le ha querido mandarle todo su apoyo. "Le mando lo mejor a la niña, a la familia, a Anabel, que sé que no está pasando por un buen momento. Espero que la niña se recupere lo antes posible", aseguraba en declaraciones exclusivas a 'TardeAR'.

Yulen Pereira: "Espero que Alma se recupere y quede en un susto"

Y añadía: "La verdad que esto es muy mal trago, tanto para la familia como para la niña. De verdad que le deseo lo mejor y espero que se quede en nada, porque no lo estamos pasando bien nadie". Además, reconoce que está sintiendo una preocupación "brutal": "Ahora mismo toca rezar. Espero que Alma se recupere lo antes posible y que todo se quede en un susto".

Yulen Pereira también tuvo unas cariñosas palabras hacia su expareja cuando nació la pequeña Alma: "Le deseo lo mejor. Hay que llevarse siempre lo bueno y le deseo todo lo mejor tanto a ella como a su pareja". Unas palabras que, a buen seguro, animan a Anabel Pantoja quien, desde el pasado viernes, atraviesa el peor momento de su vida debido al delicado estado de salud de su bebé.

Anteriormente, también Omar Sánchez, exmarido de Anabel, le trasmitió todos sus mejores deseos. Aunque no se trasladó hacia el centro hospitalario, ya que cree que "no procede", se encuentra muy preocupado por el estado de salud de la pequeña. "Estoy en contacto con personas cercanas a ella", reconoció. "No conviene (ir al hospital). Simplemente lo que puedo decirte es apoyarla lo que necesite, tanto mi familia como yo. Es una situación muy delicada. Simplemente apoyarla y rezando para que todo salga bien", sentenció el canario.