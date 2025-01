'TardeAR' se apunta una exclusiva con Omar Sánchez ante el estado de la hija de Anabel Pantoja

Desde que el domingo 'Fiesta' informó de que la hija de Anabel Pantoja había sido ingresada de urgencia en la Unidad de Medicina Intensiva hay mucha preocupación por su estado. El último en pronunciarse ha sido Omar Sánchez, el ex marido de Anabel.

Y es que aunque en su día la relación entre ellos no acabó bien, en los últimos tiempos ambos han tenido varios encuentros y mantienen una buena relación. Por ello, Omar Sánchez está muy preocupado por el estado de la pequeña Alma. Y así lo ha hecho saber en unas declaraciones para 'TardeAR'.

Ha sido el reportero Álex Álvarez el que ha logrado hablar con Omar Sánchez en exclusiva. El ex-concursante de 'Pesadilla en El Paraíso' ha asegurado estar pendiente de la evolución pero prefiere no ir al hospital. "Dice que prefiere no venir porque no procede", advertía el periodista.

El mensaje en exclusiva de Omar Sánchez a 'TardeAR' ante la última hora de la hija de Anabel Pantoja

Omar Sánchez y Anabel Pantoja

"Estoy en contacto con personas cercanas a ella, pero no procede ahora. Ella tiene su pareja. Están ahora en una situación que no quiero tampoco. Simplemente que la niña esté bien, ella también, su familia, todo el mundo. Estoy a la sombra, no he ido tampoco al hospital ni nada porque es una decisión mía y respeto todo, no conviene y ya está", asegura Omar Sánchez.

"Simplemente lo que puedo decirte es apoyarla lo que necesite, tanto mi familia como yo, es una situación muy delicada. No quiero hablar, no voy a decir nada. Simplemente apoyarla y rezando para que todo salga bien", terminaba diciendo Omar Sánchez en 'TardeAR'.