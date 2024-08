Omar Sánchez confiesa la extraña enfermedad que padece y por la que tiene que operarse

Omar Sánchez se ha sincerado con sus seguidores de Instagram después de haber aparecido en muchas fotos y vídeos con los ojos rojos. Algo que ha llamado la atención de sus followers, quienes, preocupados, no han dudado en preguntarle al respecto.

Hace unas semanas, el exmarido de Anabel Pantoja compartía, muy ilusionado, la noticia de que se sumergía en una nueva competición de windsurf: «Vuelvo a estar ilusionado y motivado con el deporte que tanto he amado y me ha dado muchas alegrías y paz. Después de este evento en Tenerife, siento que aún me falta por dar, aprender y disfrutar de este maravilloso deporte, ya sea en competición o por libre. Es mi sitio, mi ambiente y mi gente. Seguiré trabajando como hasta ahora, en las redes, publicidad y si hay alguna oportunidad en la tele. Pero algo tengo claro, esta es mi pasión y hasta que el cuerpo me lo permita aquí estaré, dándolo todo y disfrutando cada instante».

Tras esta ajetreada semana, Omar Sánchez ha reaparecido en sus redes sociales para confesar que no se encuentra bien. «Después de llegar a casa y dormir 6 horas por estar reventado toda la semana en la competición, he caído un poco malo, con catarro y flema», ha explicado. Aunque espera «recuperarme rápido para comenzar la semana con la rutina y trabajo».

Omar Sánchez padece «pterigión», una enfermedad que afecta a los ojos

Acto seguido, ha respondido a la pregunta que más le han hecho sus seguidores últimamente. «¿Recuerdan que siempre me preguntan por qué tengo los ojos rojos? La causa es que tengo Pterigión», desvela. Según explican desde Clínica Baviera, se trata «de un crecimiento anormal de tejido con forma triangular que se extiende desde la conjuntiva (membrana transparente que cubre la esclerótica, la parte blanca del ojo), hasta la córnea (superficie transparente del ojo). El pterigión se manifiesta como una especie de «tela» blanquecina en el borde interno y/o externo de la córnea y su tamaño es variable, según el caso».

Algunos de los síntomas de esta enfermedad, tal y como señalan desde la clínica, son: Sensación de cuerpo extraño, ardor y/o irritación, ojo rojo, lagrimeo, sequedad ocular, o incluso puede impedir la visión, dificultar el parpadeo o inducir la aparición de astigmatismo. Es precisamente ese ojo rojo lo que sufre Omar Sánchez y que tanto ha llamado la atención, y preocupado, a sus seguidores.

«Este tejido anómalo se inflama por falta de lubricación, por la exposición solar, por el viento, u otros agentes irritantes. No es nada malo», tranquiliza el canario. Es «simplemente que esa parte se me queda bastante roja, pero quiero operarme». Por tal motivo, ha pedido ayuda a sus seguidores para que le recomienden un buen oftalmólogo que le realice esa intervención.