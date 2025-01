Paloma García-Pelayo da una decisiva noticia de última hora sobre la hija de Anabel Pantoja

Paloma García-Pelayo ha vuelto a colaborar en 'Y ahora Sonsoles' con información en exclusiva sobre la última hora del estado de la hija de Anabel Pantoja. Alma continúa ingresada y permanece "estable dentro de la gravedad" en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. Según el programa de Antena 3, son "horas decisivas".

No obstante, parece que no hay un empeoramiento en su estado, lo cual es una buena noticia. "Antes he podido contactar con Isa Pantoja y dice lo mismo, que en cierta manera son buenas noticias dentro de la esperanza porque cada día que pasa es una buena noticia. Pero las palabras que están utilizando es que esto va a ser muy lento. No es como pasa en adultos o con otras dolencias. Por lo tanto, mucha calma", ha comentado en primer lugar Beatriz Cortázar.

Acto seguido, Paloma García-Pelayo, con información de primera mano, ha ofrecido la última hora y es alentadora: "Va a ser muy lento porque la recuperación de la bebé así lo requiere. Pero ayer fue un día muy importante porque por la mañana el equipo médico que se había incorporado a los cuidados de la hija de Anabel Pantoja después del fin de semana tomó una decisión terapéutica muy importante y, a media tarde, la familia pudo ver una reacción positiva de la bebé, una reacción buena y eso les ha llenado de esperanza. Es una luz en el largo camino que tienen todavía que andar. Pero la estabilidad llega después de la peor crisis, que fue el viernes pasado".

"En la tarde de ayer la reacción fue tan positiva ante la decisión que se había tomado, que la evolución va bien dentro de un pronóstico serio y grave del cual no podemos detallar más. Me dicen que es una luz, un paso más. Y sobre todo, Anabel y su pareja David, por primera vez, empezaron a respirar un poco después de cuatro días muy difíciles. Está en muy buenas manos", ha explicado Paloma García-Pelayo.